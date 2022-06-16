Легче Финляндию, чем Эстонию: Венедиктов высказался о возможных планах Путина захватить Нарву

Мне кажется, это - не самое важное, что сейчас было. Уже давно мы видим, как Владимир Путин использует свои какие-то исторические представления или факты для поддержки или оправдания своих базисных решений в области геополитики. Поэтому Петр, как мне кажется, был информационным поводом для того, чтобы впервые объявить о целях этой войны, которая ведется на территории Украины. А дискуссия про Петра и про то, была ли эта территория или не была [исконно русской], никакого отношения к исторической науке не имеет. Это имеет отношение к ныне текущей политике. А в политике этой была сказана фраза „мы возвращаем то, что нам принадлежало“. И уже нет никакой речи о денацификации, демилитаризации, защите населения Донбасса, химических и биологических лабораториях, придвижении границ НАТО. Есть очень четкая задача, которую сформулировал президент на встрече. Когда речь шла о Северной войне, он сказал: „Петр тогда возвращал земли, мы сейчас занимаемся тем же самым“. Я на этом бы закончил анализ его речи. Напомню, что после взятия Нарвы через два года был несчастный прусский поход. Северная война на самом деле штука не такая линейная. А то, что он говорит про возвращение территорий - это отношение его к той настоящей цели, которую он на более чем сотом дне озвучил.