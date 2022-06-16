ВИДЕО | „Мы думаем над тем, как помочь людям“. Правительство рассказало о новых решениях(9)
Правительство Эстонии рассказало о новых решениях на традиционной пресс-конференции.
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Премьер-министр Кая Каллас сообщила, что правительство утвердило позиции для Саммита НАТО. Прежде всего, союзники должны дать четкий сигнал Украине относительно своей поддержки. Условия перемирия должна определять Украина. „Наша цель - чтобы восточное крыло получило дополнительную защиту. Мы должны быть способны сразу же отбить агрессию. Для этого необходимо присутствие союзников как на суше, так и в воздухе“, - отметила премьер-министр.
„Мы по-прежнему поддерживаем присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. Мы следим за диалогом с Турцией и смотрим, как мы можем помочь с этими темами“, - добавила Каллас.
Марис Лаури сообщила, что правительство одобрило законопроект о внесении изменений в закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, а также другие законы. „Вопросы, связанные с оформлением квартирной собственности, отныне должны решаться исключительно через нотариуса. Нотариальное заверение требуется для обеспечения соблюдения всех требований“, - сказала министр.
Комментируя смягчения Латвией требований по добавлению биодобавок в топливо, Каллас отметила, что у нас ситуация иная и в Эстонии эта система более гибкая. „Поэтому, прямо один в один мы это перенять не можем. Отказ не принесет нам такой же пользы, как в случае с Латвией, и, как сказал министр экономики Латвии, они еще сами не знают, каким будет эффект“. Прежние примеры не работают, поскольку цена была стабильной. Сейчас цена растет, но если смотреть далеко в будущее, то как только ситуация успокоится, цены начнут идти вниз. „Но мы думаем над тем, как помочь людям“, - сказала глава правительства.