ВИДЕО | Авария на шоссе Таллинн - Нарва. Пострадали три человека

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе Таллинн-Нарва поступило в полицию около восьми часов утра. На данный момент известно, что в аварии участвовали четыре автомобиля — Škoda, Audi, Jeep и Citroen. Подробности аварии пока уточняются. Движение на месте было происшествия нарушено, образовалась пробка.