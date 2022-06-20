20.06.2022, 07:20
Современные реалии: на нарвском мосту Дружбы встречаются туристы из России и жертвы войны из Украины(1)
ФОТО: | Scanpix
Следовавшая в Россию покрытая свежим загаром дама, чемоданы которой наверняка были забиты фирменной одеждой, заметила: "Через Эстонию дешевле ездить в Европу!“ В это время с российской стороны на пограничный пункт в Нарве направлялась Алина, попавшая в марте в Мариуполе под бомбежку.
Одетая в футболку с надписью „Gucci“ женщина рассказала, что вместе с мужем возвращается домой после отдыха в Турции. Хотя авиакомпания Turkish Airlines совершает прямые перелеты из России, добираться до Турции через Эстонию значительно дешевле, чем из Москвы. По словам женщины, перелет обойдется в два раза дешевле.