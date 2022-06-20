Новости Эстонии
20.06.2022, 07:20

Современные реалии: на нарвском мосту Дружбы встречаются туристы из России и жертвы войны из Украины

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По нарвскому мосту Дружбы осуществляется интенсивное движение в направлении Евросоюза.
По нарвскому мосту Дружбы осуществляется интенсивное движение в направлении Евросоюза.
ФОТО: Konstantin Sednev | Scanpix

Следовавшая в Россию покрытая свежим загаром дама, чемоданы которой наверняка были забиты фирменной одеждой, заметила: "Через Эстонию дешевле ездить в Европу!“ В это время с российской стороны на пограничный пункт в Нарве направлялась Алина, попавшая в марте в Мариуполе под бомбежку.

Одетая в футболку с надписью „Gucci“ женщина рассказала, что вместе с мужем возвращается домой после отдыха в Турции. Хотя авиакомпания Turkish Airlines совершает прямые перелеты из России, добираться до Турции через Эстонию значительно дешевле, чем из Москвы. По словам женщины, перелет обойдется в два раза дешевле.

Из Москвы до Санкт-Петербурга можно доехать на скоростном поезде, затем по железной дороге или на маршрутке до Ивангорода. Границу пересечь пешком. Из Нарвы до Таллинна — на автобусе или поезде.

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