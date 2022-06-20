Современные реалии: на нарвском мосту Дружбы встречаются туристы из России и жертвы войны из Украины

Одетая в футболку с надписью „Gucci“ женщина рассказала, что вместе с мужем возвращается домой после отдыха в Турции. Хотя авиакомпания Turkish Airlines совершает прямые перелеты из России, добираться до Турции через Эстонию значительно дешевле, чем из Москвы. По словам женщины, перелет обойдется в два раза дешевле.