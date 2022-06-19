Новости Эстонии
19.06.2022, 20:50

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОВ | Эстонская медицинская страховка в Европе, техосмотр автомопедов, агрессора поддерживать нельзя

 
ФОТО: Tony Campbell | Shutterstock

Следует знать, какие законы изменились.

В путешествиях действует европейская страховая карточка

Начинается период отпусков, и Больничная касса напоминает, что застрахованное лицо получает необходимую медицинскую помощь и во время временного пребывания в другом государстве-члене ЕС. Для этого вам необходимо взять с собой в путешествие личную Европейскую карту медицинского страхования.

Больничная касса рекомендует тем, кто планирует летом выезжать за границу, проверить наличие и действительность Европейской карты медицинского страхования (ERK).

Европейскую карту медицинского страхования важно иметь и для коротких поездок в соседние страны, например, в Финляндию и Латвию, ведь никто не застрахован от возможных несчастных случаев во время кратковременного пребывания в другой стране.

При предъявлении Европейской карты медицинского страхования вы получите необходимую медицинскую помощь в Европейском Союзе, а также в Лихтенштейне, Норвегии, Исландии, Швейцарии и Великобритании наравне с проживающими там застрахованными лицами. Европейскую карту медицинского страхования можно использовать только в том случае, если у лица одновременно есть действующая медицинская страховка в Эстонии.

Меняется порядок техосмотра автомопедов

Автомобили-мопеды, т. е. транспортные средства категории L6e (четырехколесное транспортное средство), можно предъявлять на техосмотр с 1 июля, и техосмотр должен быть завершен в течение шести месяцев, то есть не позднее 1 января 2023 года. После первого осмотра автомопед возрастом до десяти лет необходимо осматривать каждые два года, а автомопеды старшего возраста – каждый год. При первичной регистрации первый техосмотр нужно пройти через четыре года.

Закон ужесточил наказания за поддержку агрессора

По закону теперь преступлением является присоединение к иностранным вооруженным силам или иному вооруженному образованию, причастному к акту агрессии, участие в совершении или подготовке акта агрессии либо заведомая непосредственная поддержка акта агрессии, в том числе денежная. Также запрещается публично демонстрировать символ акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления таким образом, который поддерживает или оправдывает такие действия.

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