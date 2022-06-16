Горсобрание Таллинна обсудит инициированный оппозицией вопрос переноса красноармейских памятников

Председатель фракции партии реформ Таллинского городского собрания Кристен Михал сказал, что городское пространство столицы Эстонской Республики не может быть домом для символов, прославляющих советский оккупационный режим и его преступления.

„Учитывая то, как ведет себя российская власть, необходимо найти подходящее место для икон оккупации как в Таллинне, так и по всей Эстонии. Желательно, чтобы это был музей c пояснениями, что они на самом деле значили в контексте истории народа Эстонии и свободного мира“, — сказал Михал.

„Эти памятники давно надо было перенести. Честно говоря, странно, что оппозиции приходится вносить предложение, чтобы что-то сдвинулось с мертвой точки, в других странах такое делается добровольно“, — заявил председатель фракции EKRE Март Каллас.

По словам лидера фракции Isamaa Урмаса Рейнсалу, оккупационным символам не должно быть места в эстонской столице.

„Красноармейские памятники — наследие авторитарного и диктаторского режима, жертвами которого стали сотни тысяч ни в чем не повинных эстонцев. Эстонское государство должно было переместить эти памятники, символизирующие зло, уже после восстановления своей независимости. На фоне военных преступлений, совершаемых российскими солдатами в Украине, сейчас самое время найти окончательное решение вопроса об этих памятниках“, — добавил председатель фракции „Эстония 200“ Марек Рейнаас.

Правовая комиссия Таллинского горсобрания в понедельник обсудила проект о сносе красноармейских памятников, но против него проголосовали члены комиссии от Центристской партии.

Законопроектом хотят поручить городской управе в сотрудничестве с Департаментом охраны памятников старины и Эстонским институтом памяти обозначить созданные советским оккупационным режимом на территории Таллинна памятники и найти для них более подходящее место, желательно в музее.

Что касается захоронений, городские власти должны найти аналогичное решение в сотрудничестве с Министерством обороны и Комиссией по военным захоронениям, говорится в совместном пресс-релизе политических партий.