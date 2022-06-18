"Беги или умри": смертельная игра на эстонских дорогах

Суть своеобразной игры заключается в том, чтобы перебежать дорогу прямо перед машиной. Подобные истории периодически появляются в новостях начиная с 2017 года, как в регионах, так и в самом Таллинне. Порой школьники выбегают на проезжую часть не только во дворах, но на улицах с более интенсивным трафиком движения.

Вот и сейчас в Таллинне автолюбители начинают отмечать, что дети снова „побежали“. Екатерина, подъезжая к пешеходному переходу на улице Пунане, была сильно напугана. „Девочка, заметив, что я приближаюсь, взяла старт для забега за пару метров до пешеходного перехода, — рассказывает водитель. — Я успела вовремя остановиться. Девочка же пробежала на середину пешехода и встала на островке. Мне показалось это странным, но раз встала, значит встала, я продолжила движение. И ребенок побежала прямо мне под колеса в обратную сторону! Стоит ли объяснять, чем заканчиваются такие игры, если водитель не успевает среагировать на непредсказуемое поведение пешехода? А девочка радостно побежала на остановку под гогот своих подружек“.

RusDelfi обратился за комментарием в Департамент полиции и погранохраны.

По словам участкового Пыхьяской префектуры Виталия Матвеева, время от времени полиция получает сообщения о таких играх на дороге. „Но, к счастью, это пока единичные случаи, и это не является на данной момент массовой проблемой, — комментирует Виталий. — Кульминация таких опасных игр была почти пять лет назад“.

Специалист просит водителей, которые наблюдают подобные ситуации, немедленно сообщить об этом в центр тревоги по телефону 112. „Мы отреагируем и сделаем все возможное, чтобы дети не подвергались опасности, — отмечает Виталий Матвеев. — Мы объясняем детям, чем опасно их поведение, к чему оно может привести. Мы также общаемся с родителями этих детей и передаем информацию в местное самоуправление“.

Также специалист дает рекомендации для родителей. „Если родители узнают, что их ребенок был замешан в таком деле, стоит обсудить этот вопрос с ребенком дома в спокойном, но серьезном тоне. Объясните, чем это опасно. Также стоит поднять вопрос среди других родителей, чьи дети также участвовали в опасных играх. Важно, чтобы дети знали, насколько серьезны последствия аварии“. В полиции отмечают, что если в результате такого действия произойдет ДТП, полиция возбудит дело. „И выяснит, кто именно виноват в данном происшествии. От этого будет зависеть и возможное наказание. Однако понятно, что в такой аварии наибольший риск получения серьезных травм всегда имеет более слабая сторона, то есть ребенок, перебегающий дорогу“.