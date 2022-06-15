Первые признаки борьбы с ценами на топливо. Каллас: Снижение акциза - это плохая идея. Но мы изучим опыт Латвии(24)
Премьер-министр Кая Каллас заявила в среду во время инфочаса Рийгикогу, что снижение акцизного налога на топливо - это плохая идея. Снижение не сыграло бы роли в длительной перспективе. Однако Каллас пообещала, что правительство рассмотрит меры, принятые латвийским правительством в связи с повышением цен на топливо.
Депутат партии Isamaa Айвар Кокк спросил премьер-министра во время инфочаса Рийгикогу в среду, почему правительство не принимает мер по ограничению роста цен на топливо. „В настоящее время можно сэкономить более 20 евро на баке топлива, если мы откажемся от акцизов и обязательств по биодобавкам. Это те деньги, которые сегодня нужно отбирать у граждан? Может ли, по вашему мнению, снижение акцизного налога быть на повестке Рийгикогу на этой неделе?“ - спросил Кокк у премьер-министра.
Однако Каллас осталась при своем мнении, что проблема все-таки в стабильном росте цен. По словам Каллас, практика других стран показала, что снижение акциза сразу же нивелируется. „Длительного действия такие меры не оказывают. В мире есть множество разных исследований по этому поводу“, — пояснила она.
При этом Каллас не понимала, почему партия „Отечество“ (Isamaa) хочет увеличить расходы бюджета, подняв семейные пособия на 300 млн евро, и при этом уменьшить доходы государства. „Откуда возьмутся деньги на эти большие траты, если мы снижаем налоги? Государство может получать доходы из налогов или из кредитов. Однако невозможно взять кредит на регулярные траты“, — пояснила Каллас.
По словам Каллас, снижение акцизного сбора и снижение НДС не доходят до людей автоматически. „История учит нас, что подобные меры не работают,- пояснила она. - Особенно в ситуации, когда цены растут. К примеру можно взять снижение налога на добавочную стоимость в Латвии. Налог на фрукты и овощи был снижен на 16%, но цены упали всего на 1-2%. Конечно подобные меры понравятся посредникам. Они получат дополнительную прибыль“, — ответила премьер-министр.
Правительство Латвии отменило требование о содержании в бензине и дизельном топливе определенного количества биодобавок. По мнению Эстонской нефтяной ассоциации, это должно снизить стоимость топлива на латвийских заправках минимум на 10 центов. Каллас признала, что правительство Эстонии также рассмотрит эту меру. „Мы должны учиться у соседних стран и подмечать то, что делают другие. Мы рассмотрим тему биодобавок, и может ли она дать какой-либо эффект“.
„Я абсолютно согласна с тем, что в тех местах, где приходится пользоваться автомобилем и нет возможности пользоваться общественным транспортом, цена топлива имеет огромное значение“, — признала Каллас, добавив, что они изучат любые возможности помочь людям.