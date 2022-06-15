Первые признаки борьбы с ценами на топливо. Каллас: Снижение акциза - это плохая идея. Но мы изучим опыт Латвии

Депутат партии Isamaa Айвар Кокк спросил премьер-министра во время инфочаса Рийгикогу в среду, почему правительство не принимает мер по ограничению роста цен на топливо. „В настоящее время можно сэкономить более 20 евро на баке топлива, если мы откажемся от акцизов и обязательств по биодобавкам. Это те деньги, которые сегодня нужно отбирать у граждан? Может ли, по вашему мнению, снижение акцизного налога быть на повестке Рийгикогу на этой неделе?“ - спросил Кокк у премьер-министра.

Однако Каллас осталась при своем мнении, что проблема все-таки в стабильном росте цен. По словам Каллас, практика других стран показала, что снижение акциза сразу же нивелируется. „Длительного действия такие меры не оказывают. В мире есть множество разных исследований по этому поводу“, — пояснила она.

При этом Каллас не понимала, почему партия „Отечество“ (Isamaa) хочет увеличить расходы бюджета, подняв семейные пособия на 300 млн евро, и при этом уменьшить доходы государства. „Откуда возьмутся деньги на эти большие траты, если мы снижаем налоги? Государство может получать доходы из налогов или из кредитов. Однако невозможно взять кредит на регулярные траты“, — пояснила Каллас.

По словам Каллас, снижение акцизного сбора и снижение НДС не доходят до людей автоматически. „История учит нас, что подобные меры не работают,- пояснила она. - Особенно в ситуации, когда цены растут. К примеру можно взять снижение налога на добавочную стоимость в Латвии. Налог на фрукты и овощи был снижен на 16%, но цены упали всего на 1-2%. Конечно подобные меры понравятся посредникам. Они получат дополнительную прибыль“, — ответила премьер-министр.