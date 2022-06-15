ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | По крайней мере, преддверие Яанова дня многообещающее!

Западный ветер порывистый, воздушная масса теплая, дневные температурные максимумы по-прежнему не выше 20°. Ночи пятницы и субботы в основном дождливые, при ясной погоде прохладнее, но температура ночами не падает ниже 5 °. В субботу граница низкого давления, наступающего на Скандинавию, распространится и на Эстонию, поэтому, начиная с островов, пройдут дожди.

Ветер умеренный, температура повысится до 15–19, в юго-восточном регионе до 22°. В воскресенье низкое давление пересечет Ботнический залив над южной Финляндией. В результате ночь будет дождливой, днем ​​осадки уменьшатся, а температура приблизится к 20°.

В понедельник область низкого давления ослабнет, но все еще останется над Эстонией. Вероятность дождя совсем мала, ветер утихнет. Станет чуть теплее, и показания термометра приблизятся к 10° ночью и превысят отметку в 20° днем.

Во вторник к Балтийскому морю подойдет более прохладная масса воздуха и понизит давление. Таким образом, во вторник вечером циклон начнет углубляться и направится на восток. Северо-западный ветер усилится.

Пойдет сильный дождь, похожий на дождь, прошедший на этой неделе в Восточной Эстонии. В ночь на среду циклон с более сильными дождями отступит на восток, а днем ​​пройдут кратковременные дожди. Ветер стихнет. Температура воздуха по-прежнему останется в районе 20°, так что, по крайней мере, преддверие Яанова дня ​​обещает быть теплым.