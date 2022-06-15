Что будет будущей зимой с ценами на электричество? Позиции возможных коалиционных партнеров отличаются(2)
Сейчас с участием трех партий проходят переговоры по формированию новой правящей коалиции. Один из моментов, который вызывает разногласия, связан с проблемой высоких цен на электроэнергию, пишет Ärileht.
Новую правительственную коалицию пытаются сформировать Партия реформ, „Отечество“ (Isamaa) и Социал-демократическая партия (СДП). Хотя как „Отечество“, так и социал-демократы отмечают, что Эстония является в еврозоне страной с самой высокой инфляцией, где большую часть составляет резкий рост на электроэнергию, подход к этой проблеме у них различается.
Социал-демократы выступают за целевую поддержку. „Наше желание - компенсировать в определенном объеме электричество всем людям, на качество жизни которых существенного влияет дорогая электроэнергия. Начиная с цены. Цель - гарантировать жителям Эстонии т.н. социальное электричество“, - прокомментировал ситуацию председатель СДП Лаури Ляэнеметс. Поэтому схожий с прошлой зимой план компенсаций по-прежнему в повестке дня. В какой мере поднимутся в этом году цены - вопрос пока открытый.
По аналогии с прошлой зимой социал-демократы поддерживают и снижение сетевой платы, помогая тем самым прежде всего предприятиям. „Экспортные возможности предприятий сегодня существенно страдают, нужно чего-то предпринять, чтобы смягчить положение“, - добавил Ляэнеметс.
„Отечество“ поддерживает другой подход
Позиция Isamaa с вышеприведенной не стыкуется. Они хотели бы снизить НСО на электричество, газ и отопление, а также реформировать рынок. Например, уже прошлой зимой они выходили с предложением снизить НСО с 20% до 9%. Эта голубая мечта так и не была реализована.
Реформа рынка электроэнергии (согласно видению Isamaa) дала бы мелким потребителям возможность выбирать вместо биржевого пакета внебиржевую универсальную услугу. „Для того, чтобы гарантировать потребителя прогнозируемую цену на электроэнергию, продавцам компенсируется, соответственно предусмотренным в правилах ЕС возможностям для мелких потребителей, в новом пакете универсальной услуге стоимость платы за квоту на CO2. По прогнозам, стоимость электроэнергии Eesti Energia при этом методе должна быть ниже уровня 50 евро за мегаватт-час“, - сказал руководитель по коммуникациям Isamaa Карл Сандер Казе.
Как сказал Казе, для Isamaa важно, чтобы в ходе коалиционных переговоров были найдены решения, которые помогли бы на случай скачкообразного роста цен. Он также добавил, что Isamaa в курсе предложений других партий, и они тоже обсуждаются в ходе переговоров.