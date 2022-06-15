Что будет будущей зимой с ценами на электричество? Позиции возможных коалиционных партнеров отличаются

Новую правительственную коалицию пытаются сформировать Партия реформ, „Отечество“ (Isamaa) и Социал-демократическая партия (СДП). Хотя как „Отечество“, так и социал-демократы отмечают, что Эстония является в еврозоне страной с самой высокой инфляцией, где большую часть составляет резкий рост на электроэнергию, подход к этой проблеме у них различается.

Социал-демократы выступают за целевую поддержку. „Наше желание - компенсировать в определенном объеме электричество всем людям, на качество жизни которых существенного влияет дорогая электроэнергия. Начиная с цены. Цель - гарантировать жителям Эстонии т.н. социальное электричество“, - прокомментировал ситуацию председатель СДП Лаури Ляэнеметс. Поэтому схожий с прошлой зимой план компенсаций по-прежнему в повестке дня. В какой мере поднимутся в этом году цены - вопрос пока открытый.

По аналогии с прошлой зимой социал-демократы поддерживают и снижение сетевой платы, помогая тем самым прежде всего предприятиям. „Экспортные возможности предприятий сегодня существенно страдают, нужно чего-то предпринять, чтобы смягчить положение“, - добавил Ляэнеметс.

„Отечество“ поддерживает другой подход

Позиция Isamaa с вышеприведенной не стыкуется. Они хотели бы снизить НСО на электричество, газ и отопление, а также реформировать рынок. Например, уже прошлой зимой они выходили с предложением снизить НСО с 20% до 9%. Эта голубая мечта так и не была реализована.