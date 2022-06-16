Департамент измерил скорость мобильного интернета до внедрения 5G. Смотрите результаты!

В каждой сети было проведено более 5600 измерений на расстоянии 3000 км. Измерения, сделанные в основном в дневное время, показали, что самой высокой средней скорости скачивания в 109,8 Mbit/s достигла Elisa, следом шла Telia с показателем 106,4 Mbit/s и Tele2 со скоростью 85,0 Mbit/s.

Сеть Tele2 отличалась лучшей средней скоростью загрузки по сравнению с другими – она была самой высокой в ​​Таллинне (46,3 Мбит/с), а также показала лучший результат по всей Эстонии.

Максимальная скорость в 677 Mbit/s была зарегистрирована TTJA в сети Telia в Вильянди.

По словам министра предпринимательства и информационных технологий Андреса Суття, недавнее исследование TTJA дает обзор текущего состояния скорости мобильного интернета в Эстонии непосредственно перед распределением диапазона частот 5G по всей Эстонии, а также позволяет выявить узкие места, где на главных магистралях возникают точки пропажи мобильного интернета (т.н. интернет-дыры). „Распространение сетей 5G по всей Эстонии в значительной мере поможет увеличить скорость мобильного интернета, а также позволяет увидеть, в каких местах у различных поставщиков услуг скорость мобильного интернета падает. В этих местах 5G является одним из нескольких решений. Поэтому в ближайшие дни мы представим общественности более широкий план для обратной связи о том, как обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для пользователей в данных узких местах и по всей Эстонии в целом, используя другие технологии, такие как передача спутниковых данных“, — прокомментировал министр Сутть.