Для спасения жизни людей полиция применила электрошокер

Вечером 12 июня в Таллинне полиция применила электрошок против 22-летней женщины, которая поранила себя ножом и угрожала полиции. Скорая помощь доставила женщину в больницу для медицинского осмотра.

Вечером 13 июня полиция применила электрошоковое оружие к находящемуся в состоянии алкогольного опьянения 63-летнему мужчине, порезавшему себя ножом в волости Ляэне-Харью. Скорая помощь доставила мужчину в больницу для медицинского осмотра.

В ночь на 14 июня в Тарту полиция применила электрошокер к 47-летнему мужчине, находящемуся под воздействием алкоголя, который наставил на себя нож и угрожал нанести себе увечья. Скорая помощь осмотрела мужчину, с которым все оказалось порядке, и он был доставлен в участок для вытрезвления.

„Эти случаи являются очень хорошим примером того, как использование электрошокового оружия помогло предотвратить трагические последствия как для человека, так и для полиции“, — сказал начальник отдела планирования и специальной подготовки правоохранительных органов Северной префектуры Армин Сааритс. „При реагировании на событие первоочередное желание полиции всегда — успокоить ситуацию, а наш главный инструмент — слова. К сожалению, не всегда удается добиться максимальных результатов мягкими средствами, поэтому сотрудники полиции прошли обучение по использованию специального оборудования и оружия для спасения жизней“.

Во всех этих случаях людей, которые травмировали себя или пытались это сделать, спасали, а после разрешения ситуации направляли к специалистам, которые оценивали, нужна ли им и если да, то какая, дополнительная помощь.