Для спасения жизни людей полиция применила электрошокер(7)
За последние три дня полицейские по всей Эстонии трижды применили электрошоковое оружие, чтобы спасти жизни людей, которые нанесли себе увечья с помощью ножа или пытались сделать это.
Вечером 12 июня в Таллинне полиция применила электрошок против 22-летней женщины, которая поранила себя ножом и угрожала полиции. Скорая помощь доставила женщину в больницу для медицинского осмотра.
Вечером 13 июня полиция применила электрошоковое оружие к находящемуся в состоянии алкогольного опьянения 63-летнему мужчине, порезавшему себя ножом в волости Ляэне-Харью. Скорая помощь доставила мужчину в больницу для медицинского осмотра.
В ночь на 14 июня в Тарту полиция применила электрошокер к 47-летнему мужчине, находящемуся под воздействием алкоголя, который наставил на себя нож и угрожал нанести себе увечья. Скорая помощь осмотрела мужчину, с которым все оказалось порядке, и он был доставлен в участок для вытрезвления.
„Эти случаи являются очень хорошим примером того, как использование электрошокового оружия помогло предотвратить трагические последствия как для человека, так и для полиции“, — сказал начальник отдела планирования и специальной подготовки правоохранительных органов Северной префектуры Армин Сааритс. „При реагировании на событие первоочередное желание полиции всегда — успокоить ситуацию, а наш главный инструмент — слова. К сожалению, не всегда удается добиться максимальных результатов мягкими средствами, поэтому сотрудники полиции прошли обучение по использованию специального оборудования и оружия для спасения жизней“.
Во всех этих случаях людей, которые травмировали себя или пытались это сделать, спасали, а после разрешения ситуации направляли к специалистам, которые оценивали, нужна ли им и если да, то какая, дополнительная помощь.
Полиция внедрила электрошоковое оружие во второй половине 2018 года, и с тех пор оно применялось в общей сложности 38 раз для противодействия угрозе повышенного уровня. С помощью электрошокового оружия полицейские 15 раз останавливали нападение с применением холодного оружия, семь раз физическое нападение и одиннадцать раз спасали людей от нанесения себе телесных повреждений. Полицейские трижды отражали нападение собак с применением электрошокового оружия и два раза групповое нападение.
Согласно Закону об охране правопорядка, электрошоковое оружие может быть использовано в качестве альтернативы огнестрельному оружию в случае повышенной опасности, т.е. если в опасности жизнь человека. Полиция предложила, и эти возможности обсуждались в Министерстве внутренних дел, чтобы применение электрошокового оружия стало возможным также и в случае, когда нет прямой опасности жизни, но опасности подвергается здоровье человека. Это сделало бы электрошоковое оружие эквивалентным газовому баллончику и телескопической дубинке.
„По сравнению с газовым баллончиком, который может вызвать многодневные проблемы со зрением и дыханием, или телескопической дубинкой, которая может причинить много травм человеку, воздействие электрошокера очень кратковременно, поэтому включение более широкого применения электрошокового оружия в имеющийся список было бы гораздо эффективнее в определенных ситуациях, и причиняло бы меньше страданий человеку“, — сказал Сааритс.
Например, в Финляндии и Литве разрешено применение электрошокового оружия на тех же основаниях, что и физическая сила, газ или бита.
„Преимуществом электрошокового оружия является еще и то, что при его использовании создается лог-файл и фиксируются все действия как в звуке, так и в изображении. Это обеспечивает очень хороший надзор за использованием оружия, и мы можем подтвердить, что электрошокер не используется слишком легкомысленно или без законных оснований“, — сказал Сааритс.
Цель полиции состоит в том, чтобы у каждого из подразделений реагирования с собой был электрошокер , и для этого проводится регулярная начальная подготовка и обучение без отрыва от работы. Использование электрошокового оружия в гражданских целях запрещено.