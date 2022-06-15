КАЛЬКУЛЯТОР | Как не лишиться тысяч евро при получении пенсионных выплат(1)
Жители Эстонии пока еще не освоили появившиеся благодаря пенсионной реформе новые выгодные возможности получения пенсионных накоплений: львиная доля людей, достигших пенсионного возраста, снимает всю сумму разом, будучи вынуждена заплатить с этой суммы подоходный налог в размере 10 %.
Чтобы информация о новых, финансово выгодных возможностях дошла до людей быстрее, LHV создал калькулятор пенсионных выплат.
По данным AS Pensionikeskus, в этом году копить средства во II пенсионной ступени закончили приблизительно 4 500 человек пенсионного возраста. 96 % из них сняли накопленную сумму разом, что повлекло за собой обязательство уплаты подоходного налога в размере 10 %. Лишь 3 % людей пенсионного возраста выбрали в качестве выплат фондовую пенсию, которая позволяет продолжать получать доход с оставшейся в пенсионном фонде суммы, совмещая его с получением пенсионных выплат. 1 % вышедших на пенсию людей заключили договор страхования. В прошлом году ситуация была аналогичной. Однако, несмотря на статистику последних лет, по данным исследования мнений о накоплении, проведенного Kantar Emor весной 2022 года, 61 % ведущих накопление в возрасте старше 50 лет предпочитают получать регулярные пенсионные выплаты, не облагаемые подоходным налогом.
„Увы, информация о новом, выгодном для накопителей решении недостаточно распространилась за полтора года, вследствие чего люди, выходящие на пенсию, лишаются тысяч евро, – сказал председатель правления AS LHV Varahaldus Вахур Валлисту. – Очевидно, что на начальном этапе необходимо более активно знакомить потребителей с новыми возможностями, и даже однозначно выгодное решение нуждается в возможности сравнить его с альтернативами. Именно из этих соображений мы создали для выходящих на пенсию калькулятор, с помощью которого они могут рассчитать, какие выплаты их ожидают в случае различных пенсионных решений“, – добавил Валлисту.
Калькулятор учитывает все параметры, влияющие на размер выплаты, в частности накопленную сумму, доходность пенсионного фонда и платы за управление, взимаемые страховым обществом.
Например, если у человека накоплено 15 000 евро, доходность фонда составляет 4 %, и период выплат – 19 лет, то ежемесячная выплата, которая будет поступать получателю фондовой пенсии, будет приблизительно в полтора раза больше, чем пенсионная выплата, которая будет поступать человеку, заключившему договор страхования, поскольку в случае фондовой пенсии находящиеся в фонде пенсионные средства продолжают расти даже во время получения пенсионером выплат. Если же вывести накопленные деньги из пенсионного фонда посредством единовременного платежа, то после уплаты подоходного налога на ежемесячные затраты останется еще меньше средств.
На данный момент в Эстонии предусмотрено три основные возможности использования денежных средств, накопленных во II и III пенсионных ступенях, по достижении пенсионного возраста.
Те, кто хотят вывести сразу все накопленные деньги посредством единовременного платежа, должны уплатить с соответствующей суммы подоходный налог в размере 10 %.
Денежные средства, накопленные пенсионером, заключившим договор страхования, перечисляются страховому обществу, которое выплачивает ему пенсию из соответствующей суммы в течение договоренного периода. В случае пожизненного договора страхования подоходный налог составляет 0 %. При этом пенсионер не имеет возможности получать дополнительный доход со своих накоплений, размер регулярных выплат фиксируется договором.
Получатель фондовой пенсии на „финишной прямой“ фазы накопления заключает договор о фондовой пенсии, на основании которого часть накопленных паев фонда ежемесячно продается, и получаемая с их продажи сумма перечисляется на его счет. Остальные деньги продолжают расти в фонде, а в случае преждевременной смерти пенсионера накопленную сумму получат его наследники. Если период выплат выбран исходя из рассчитанной Департаментом статистики предположительной продолжительности жизни, подоходный налог составляет 0 %. При желании условия выплаты фондовой пенсии и регулярность соответствующих платежей можно без труда изменить.