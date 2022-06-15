КАЛЬКУЛЯТОР | Как не лишиться тысяч евро при получении пенсионных выплат

По данным AS Pensionikeskus, в этом году копить средства во II пенсионной ступени закончили приблизительно 4 500 человек пенсионного возраста. 96 % из них сняли накопленную сумму разом, что повлекло за собой обязательство уплаты подоходного налога в размере 10 %. Лишь 3 % людей пенсионного возраста выбрали в качестве выплат фондовую пенсию, которая позволяет продолжать получать доход с оставшейся в пенсионном фонде суммы, совмещая его с получением пенсионных выплат. 1 % вышедших на пенсию людей заключили договор страхования. В прошлом году ситуация была аналогичной. Однако, несмотря на статистику последних лет, по данным исследования мнений о накоплении, проведенного Kantar Emor весной 2022 года, 61 % ведущих накопление в возрасте старше 50 лет предпочитают получать регулярные пенсионные выплаты, не облагаемые подоходным налогом.

„Увы, информация о новом, выгодном для накопителей решении недостаточно распространилась за полтора года, вследствие чего люди, выходящие на пенсию, лишаются тысяч евро, – сказал председатель правления AS LHV Varahaldus Вахур Валлисту. – Очевидно, что на начальном этапе необходимо более активно знакомить потребителей с новыми возможностями, и даже однозначно выгодное решение нуждается в возможности сравнить его с альтернативами. Именно из этих соображений мы создали для выходящих на пенсию калькулятор, с помощью которого они могут рассчитать, какие выплаты их ожидают в случае различных пенсионных решений“, – добавил Валлисту.

Калькулятор учитывает все параметры, влияющие на размер выплаты, в частности накопленную сумму, доходность пенсионного фонда и платы за управление, взимаемые страховым обществом.