Пособия для беженцев в Эстонии и Финляндии: где платят больше?

Пособие по безработице:

В Эстонии она будет получать 292 евро в месяц или 9,73 евро в день.

В Финляндии мать с тремя детьми будет получать 44,75 евро в день (34,5 за себя и по 10,25 евро за детей). Если же детей двое, то сумма ненамного меньше: 42,45 евро в день (34,5 за себя и 7,95 евро за воспитание детей).

Вывод: в Финляндии безработным платят больше.

Прожиточное пособие:

Мать с тремя детьми в Эстонии будет получать 200 евро в месяц на себя и по 240 евро в месяц на ребенка. Итого получается 920 евро в месяц. Мать с двумя детьми – 680 евро в месяц.

Мать с тремя детьми в Финляндии будет получать (по приблизительным расчетам калькулятора на сайте www.kela.fi) 1590,78 евро в месяц. Мать с двумя детьми 1281,89 евро в месяц.

Вывод: в Финляндии прожиточное пособие больше.

Детские пособия:

В Эстонии:

• за первого ребенка – 60 евро в месяц

• за второго ребенка – 60 евро в месяц

• за третьего и далее ребенка – 100 евро в месяц

• Родитель-одиночка получит дополнительно 19,18 евро в месяц.

Также семьям с тремя и более детьми выплачивают каждый месяц дополнительно 300 евро. То есть мать с тремя детьми получит 520 евро в месяц, с двумя – 120 евро в месяц.

В Финляндии:

• за первого ребенка 94,88 евро в месяц

• за второго ребенка 104,84 евро в месяц

• за третьего ребенка 133,79 евро в месяц

• за четвертого ребенка 153,24 евро в месяц

• за пятого и каждого последующего ребенка 172,69 евро в месяц

Родитель-одиночка получает надбавку в размере 53,30 евро в месяц на каждого ребенка.

То есть мать с тремя детьми получит 333,51 евро в месяц, мать с двумя детьми – 199,72 евро в месяц.

Вывод: в Эстонии пособия на троих детей больше, на двоих – меньше.