Мусора мало, а платить надо. Что делать?(4)
Читательница „МК-Эстонии“ Сальме не понимает, почему должна платить за вывоз мусора, если у нее его практически нет.
„Я живу в Таллинне. А еще у меня есть небольшая дача, где я должна платить за мусор. На даче я бываю недолго, всего месяца четыре в год. И мусора у меня там скапливается мало, я вожу его домой в свой ящик. А здесь я плачу круглогодично. При этом Ragn-Sells требует с меня в трехкратном размере уплату за мусор на даче, которого у меня нет и который им не приходится вывозить. Что я должна делать? Я слышала, что я должна платить только в одном месте. И раз я плачу в городе круглогодично, почему я должна платить еще и за дачу? Я живу одна, на дачу езжу мало, маленький кулечек с мусором привожу с собой… Почему с меня требуют оплату?“, - спрашивает женщина.
От редакции:
По словам магистра права, юриста KETA Õigusburoo Марины Сухнёвой, в Эстонии действует Закон об отходах – Jäätmeseadus. § 69 этого закона „Присоединение к организованной перевозке отходов“ гласит: „Владелец отходов считается присоединившимся к организованной перевозке отходов в зоне перевозки отходов по месту жительства или деятельности. Владелец отходов считается присоединившимся к организованной перевозке отходов с момента регистрации единицы местного само-управления к организованной перевозке отходов или вступления в силу правил, указанных в части 4 статьи 66 настоящего Закона. Временем присоединения считается время после вступления в силу выданного разрешения или постановления“.
„Говоря простым языком, с дачниками заключаются договоры о вывозе отходов принудительно-автоматически по месту деятельности, то есть нахождения дачи, – объясняет Сухнёва. – Чтобы получить освобождение от вывоза отходов, их владелец должен подать в местное самоуправление, где находится дача, заявление об освобождении от вывоза отходов на период, когда он не осуществляет деятельность на даче, например, зимой. Читательница должна обратиться в местное самоуправление за дальнейшей информацией“.