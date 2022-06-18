Мусора мало, а платить надо. Что делать?

„Я живу в Таллинне. А еще у меня есть небольшая дача, где я должна платить за мусор. На даче я бываю недолго, всего месяца четыре в год. И мусора у меня там скапливается мало, я вожу его домой в свой ящик. А здесь я плачу круглогодично. При этом Ragn-Sells требует с меня в трехкратном размере уплату за мусор на даче, которого у меня нет и который им не приходится вывозить. Что я должна делать? Я слышала, что я должна платить только в одном месте. И раз я плачу в городе круглогодично, почему я должна платить еще и за дачу? Я живу одна, на дачу езжу мало, маленький кулечек с мусором привожу с собой… Почему с меня требуют оплату?“, - спрашивает женщина.