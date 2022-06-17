Скидка за возраст: какие магазины и организации делают специальные предложения для пенсионеров?
Все вокруг дорожает настолько быстро, что индексации пенсий за инфляцией не угнаться. При этом выход на пенсию не должен означать отказ от покупок не первой необходимости, различных услуг, досуга и путешествий. К счастью, в Эстонии много фирм, которые предоставляют скидки людям старшего возраста, пишет „МК-Эстония“.
Специальные предложения для пенсионеров – не такая уж и редкость в Эстонии. Но пожилые люди не всегда знают о них, а сами предприятия не всегда спешат их предложить. Поэтому не будет лишним самому интересоваться в разных местах, не предлагают ли там ли каких-нибудь льгот исходя из возраста клиента. Например, в музеях такая практика очень распространена. „МК-Эстония“ решила собрать предложения для пенсионеров от частных компаний, чтобы в них было проще ориентироваться.
Библиотеки
Таллиннская центральная библиотека предлагает пенсионерам получить читательскую карточку со скидкой – 0,50 евро вместо 1. Как объяснили в библиотеке, пенсионер должен лишь предъявить документ, подтверждающий возраст, и сообщить о желании получить скидку. Кроме того, если человек помнит свой PIN2, читательскую карточку можно оформить на ID-карту, тогда это будет и вовсе бесплатно. В Нарвской центральной библиотеке читательская карточка для пенсионера также стоит дешевле, чем для других – 0,80 евро вместо 1,50.
Аптеки
„Пенсионеры старше 60 лет с картой клиента Apotheka получают постоянную 5%-ную скидку на все товары. Льгота не распространяется на рецептурные лекарства и товары по кампании.“
Euroapteek предлагает бонусы 5% от покупок людям в возрасте от 60 лет, которые также являются постоянными клиентами аптеки. Для пенсионеров-владельцев зеленой карты общественного транспорта действует скидка 10%.
В Südameapteek лица старше 60 лет сразу после оформления карты клиента получают 5-процентную скидку на все товары за исключением рецептурных лекарств и предложений по карте клиента. Пенсионеры-держатели таллиннской единой карточки Ühiskaart ежемесячно получают 10%-скидку с покупок на сумму не более 50 евро – со всех товаров, за исключением рецептурных лекарств и товаров по кампании.
Оптика
В Pere Optika предоставляют льготы пенсионерам, но не всем. Владельцы карты сениора Swedbank получают скидку 15% при покупке товаров по полной цене во всех магазинах Pere Optika.
Поездки
На автобусные маршруты внутри Эстонии компания Lux Express делает скидку всем, кому исполнилось 60 лет, в размере 40% от полной стоимости билета. На международных маршрутах скидка тоже есть, но меньше – 10%.
В компании Baltic Shuttle, которая осуществляет рейсы Таллинн–Санкт-Петербург, пенсионерам предлагают скидку 10%.
В Taisto liinid люди в возрасте 60 лет и старше могут получить скидку до 15% на отдельные автобусные маршруты внутри Эстонии и в отдельные дни.
Предлагает постоянную скидку 10% пассажирам в возрасте более 60 лет и автобусный перевозчик Ecolines, который осуществляет международные перевозки.
Компания MK Autobuss предлагает пенсионерам Эстонии старше 60 лет скидку 40%. В случае специальной пенсии для получения льготы необходимо представить удостоверение, подтверждающее статус пенсионера (как по старости, так и по инвалидности), которое действует вместе с удостоверяющим личность документом с фотографией.
Пенсионеры, а также пассажиры в возрасте 65 лет и старше имеют право на льготный проезд в поездах Elron. Для получения льготы надо предъявить пенсионное свидетельство Эстонской Республики или удостоверяющий личность документ.
Туроператор Novatours дает 5-процентную скидку пенсионерам на туры с вылетом из Таллинна. Скидка действует при бронировании на основании пенсионного удостоверения.
Бани и спа-центры
В банях Raua пенсионеры могут попариться с хорошей скидкой, если придут до 15:00 в будний день. С понедельника по среду 2 часа стоят 3 евро, а в четверг и пятницу – 4. Обычная стоимость билета 5 и 7 евро соответственно.
Полуторачасовой билет в Kalev SPA пенсионерам при наличии соответствующего документа обойдется дешевле, чем другим взрослым. После 15.00 по будням он стоит 9,60 евро, по выходным – 12 евро. Без скидки билеты стоят 12 и 14 евро соответственно. До 15.00 в любой день недели можно посетить спа со скидкой за 6,50 евро вместо 9,60 евро. В стоимость входит посещение водного центра и плавательного бассейна.
Также есть билеты на 3 часа. С понедельника по пятницу в любое время – 14 евро, на выходных – 16 евро. Без льгот такие билеты стоят 16,90 и 19 евро. Вход на целый день пенсионер может приобрести со скидкой за 18 евро вместо 22 двух вне зависимости от дня недели.
Кроме того, пенсионеры могут приобрести по выгодной цене абонемент на 10 посещений спа-центра. Есть ограничение по времени, посещать спа-центр можно до 15:00, а сам абонемент действует 90 дней. При этом он дает возможность участвовать в тренировках по водной аэробике в 9.30. Стоит это удовольствие 65 евро, и аналогов без льгот в прейскуранте нет. Остальные абонементы не ограничены временем суток, но стоят минимум 90 евро.
В Meresuu SPA трехчасовой билет в банный комплекс пенсионеры могут приобрести со скидкой. По будням до 15.00 вход стоит 8 евро вместо 11, после 15.00–12 вместо 15. По выходным цена льготного билета 18 вместо 21 евро. Льготная цена действительна для клиентов с пенсионной карточкой ЭР или РФ при предъявлении удостоверения личности. Также специальные цены действуют на абонементы. 10-разовый утренний абонемент на 2 месяца для пенсионеров стоит 59 евро вместо 74, а абонемент на весь день – 74 евро вместо 106.
В Elamus SPA тоже действуют скидки для пожилых. С понедельника по пятницу до 14.00. пенсионеры могут посетить водный центр за 13, а не за 17 евро. С понедельника по четверг после 14.00 вход стоит 20 евро вместо 23. По пятницам после обеда и весь день в субботу и воскресенье билет пенсионеру обойдется в 23 евро, тогда как обычный билет стоит 27.
В аквапарке Atlantis H2O пенсионеры с пенсионной карточкой ЭР при предъявлении удостоверения личности тоже могут рассчитывать на скидку. Если обычная цена дневного билета для взрослых составляет 23 евро, то пенсионер заплатит 20. Трехчасовой билет для пожилых стоит 15 евро вместо 18.
В тартуском V Spa несколько видов билетов для посещения водного центра, и в каждом предусмотрена льготная цена для пенсионеров. В пакет V Spa включено посещение водного центра с четырьмя саунами. Утро с понедельника по пятницу стоит здесь 8 евро вместо 10, вечер с понедельника по четверг – 12 евро вместо 15, вечер с пятницы по воскресенье – 19 евро вместо 23.
В пакет Premium включено посещение водного центра с четырьмя саунами и на выбор мир соли или мир саун. Утро с понедельника по пятницу стоит в этом пакете 12 евро вместо 14, вечер с понедельника по четверг – 16 евро вместо 19, вечер с пятницы по воскресенье – 23 евро вместо 27.
В пакет Deluxe включено посещение водного центра с четырьмя саунами, мира соли и мира саун. Утро с понедельника по пятницу стоит в этом пакете 16 евро вместо 18, вечер с понедельника по четверг – 20 евро вместо 23, вечер с пятницы по воскресенье – 27 евро вместо 31.
AQVA Hotel & Spa тоже предлагает скидки пенсионерам при предъявлении пенсионного удостоверения. Утреннее плавание, которое включает посещение бассейна и общей паровой бани, пожилым обойдется в 5 евро вместо 6. Это билет на 2 часа, и продажа билетов заканчивается в 10.00.
Посещение водного центра (2,5 часа) до 15.00 с понедельника по четверг для пенсионеров стоит 11 евро, после 15:00–13 евро. С пятницы по воскресенье – 16 вместо. Обычные билеты на 3 евро дороже. Четырехчасовой билет в водный центр для пенсионеров стоит 13 евро, после 15.00–15 евро. С пятницы по воскресенье – 18. Обычные билеты на 5 евро дороже. Билет на посещение водного центра включает посещение водного центра, бассейна, общей паровой бани и тренажерного зала.
Посещение водного и банного центров (2,5 часа) до 15.00 с понедельника по четверг для пенсионеров стоит 13 евро вместо 17, после 15.00 – 15 евро вместо 20. С пятницы по воскресенье – 19 вместо 24 евро. Четырехчасовой билет в водный и банный центр для пенсионеров стоит 15 евро вместо 120, после 15.00 – 17 евро вместо 23. С пятницы по воскресенье – 21 вместо 28. Билет включает посещение водного и банного центра, бассейна, общей паровой бани и тренажерного зала.
Досуг
Эстонский драматический театр дает скидку пенсионерам 20% на билеты. Нужно предъявить соответствующий документ.
Такую же скидку предоставляют пенсионерам и в театре Vanemuine.
Русский театр Эстонии предлагает пенсионерам льготный абонемент на весь сезон – 4 билета за 36 евро. Это абонемент дает право на посещение репертуарных спектаклей Русского театра кроме гастрольных, новогодних и отдельных проектов.
В Kuulsaal пенсионеры могут воспользоваться скидкой на боулинг, правда, не в любое время. С понедельника по пятницу до 18.00 дорожка для пенсионеров стоит 10 евро/ч. К цене прибавляется стоимость проката обуви – 1,50 евро/пара.
В Эстонии несколько кинотеатров Apollo, и цены в них отличаются. В том числе отличаются и цены для пожилых зрителей. В столичных Apollo Kino Mustamäe и Apollo Kino Solaris для пенсионеров действуют следующие льготы: цена обычного билета – 4,39 евро, на фильмы в 3D – 4,79 евро. При этом цены на обычные билеты для взрослых разнятся в зависимости от времени показа и дня недели. На выходных обычный билет на сеанс в 3D стоит 9,10 евро, то есть скидка для пенсионеров составляет больше 50%.
В Apollo Kino Pärnu цены для пенсионеров по будням до 18.00 такие же, как и в Таллинне, однако по вечерам с понедельника по четверг билеты стоят дороже: 4,49 евро на обычные сеансы и 5,19 евро – на сеансы в 3D. В пятницу после 18.01, субботу, воскресенье и в государственные праздники эти билеты стоят 4,99 и 5,99 евро соответственно.
В тартуском Apollo Kino Lōunakeskus цены тоже отличаются. С понедельника по пятницу
до 18.00 для пенсионеров действует цена 3,99 евро на обычный фильм и 4,99 на фильм в 3D. С понедельника по четверг после 18.01 цены 6,99 и 7,99 евро соответственно. В пятницу после 18.01, субботу, воскресенье и в государственные праздники даже для пенсионеров цены еще выше: 7,99 и 8,99 евро.
В кинотеатрах Cinamon все взрослые посетители, начиная с 60 лет, имеют право на скидку в размере 30% на стандартный билет. Скидка не распространяется на специальные цены на билеты во время рекламных кампаний (YES DAY, „Последняя возможность“ и других), а также на LoveSeats – места для поцелуев и Premium-места.
Услуги красоты
Клиника KOSMED, занимающаяся эстетической медициной и косметологией, предлагает пенсионерам скидку 15% на все процедуры.
Клиника красоты Lux-Medicus дарит скидку 7% всем пенсионерам на все процедуры.
В салоне красоты Rendez-Vous, что в Виймси, пенсионеры могут подстричься, сделать химическую завивку или получить другую услугу для волос со скидкой 20%.
В Кохтла-Ярве пенсионеры старше 70 лет получают скидку 10% на все услуги парикмахерского зала в El Sel Stuudio. А стрижка для них стоит всего 8 евро.
В учебном центре Tallinna Tööstushariduskeskus пенсионерки могут подстричься за 7 евро (обычная цена 12 евро), а мужчина-пенсионер – за 5 евро (обычная цена 7 евро). Стрижки на короткие волосы и вовсе обойдутся в 3–4 евро в зависимости от формы.
Техосмотр
В пункте техосмотра Пикалийва в период с 5-го по 20-е число каждого месяца для пенсионеров действует скидка 10% от полной стоимости при техническом осмотре транспортных средств категории M1. Обычная цена – 45 евро.
Sõle tehnoülevaatus также предлагает пенсионерам скидку: 40 евро вместо 45 для легковых автомобилей.
Магазины
В сети Rimi клиенты старше 63 лет, у которых есть карта клиента и которые добавили данные о дате рождения, каждый понедельник получают скидку 10%. Скидка не распространяется на товары по акции и табачную продукцию, подарочные и телефонные карты, билеты и сторонние услуги или товары.
В филиалах магазина Mnogoknig по понедельникам для пенсионеров действует скидка 15% при предъявлении пенсионного удостоверения.