Скидка за возраст: какие магазины и организации делают специальные предложения для пенсионеров?

Специальные предложения для пенсионеров – не такая уж и редкость в Эстонии. Но пожилые люди не всегда знают о них, а сами предприятия не всегда спешат их предложить. Поэтому не будет лишним самому интересоваться в разных местах, не предлагают ли там ли каких-нибудь льгот исходя из возраста клиента. Например, в музеях такая практика очень распространена. „МК-Эстония“ решила собрать предложения для пенсионеров от частных компаний, чтобы в них было проще ориентироваться.

Библиотеки

Таллиннская центральная библиотека предлагает пенсионерам получить читательскую карточку со скидкой – 0,50 евро вместо 1. Как объяснили в библиотеке, пенсионер должен лишь предъявить документ, подтверждающий возраст, и сообщить о желании получить скидку. Кроме того, если человек помнит свой PIN2, читательскую карточку можно оформить на ID-карту, тогда это будет и вовсе бесплатно. В Нарвской центральной библиотеке читательская карточка для пенсионера также стоит дешевле, чем для других – 0,80 евро вместо 1,50.

Аптеки

„Пенсионеры старше 60 лет с картой клиента Apotheka получают постоянную 5%-ную скидку на все товары. Льгота не распространяется на рецептурные лекарства и товары по кампании.“

Euroapteek предлагает бонусы 5% от покупок людям в возрасте от 60 лет, которые также являются постоянными клиентами аптеки. Для пенсионеров-владельцев зеленой карты общественного транспорта действует скидка 10%.

В Südameapteek лица старше 60 лет сразу после оформления карты клиента получают 5-процентную скидку на все товары за исключением рецептурных лекарств и предложений по карте клиента. Пенсионеры-держатели таллиннской единой карточки Ühiskaart ежемесячно получают 10%-скидку с покупок на сумму не более 50 евро – со всех товаров, за исключением рецептурных лекарств и товаров по кампании.

Оптика

В Pere Optika предоставляют льготы пенсионерам, но не всем. Владельцы карты сениора Swedbank получают скидку 15% при покупке товаров по полной цене во всех магазинах Pere Optika.

Поездки