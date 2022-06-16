Новости Эстонии
16.06.2022, 13:41

Таллиннское горсобрание отклонило предложение о сокращении бумажной волокиты для родителей детсадовцев

 
Депутаты сослались на необходимость дождаться решения Рийгикогу
Пока не будет новой коалиции, невозможно предсказать, когда будет реализован проект дошкольного образования.
Пока не будет новой коалиции, невозможно предсказать, когда будет реализован проект дошкольного образования.
ФОТО: Tanel Meos | Ekspress Meedia

И местные органы власти, и министерство ждут принятия застопорившегося в Рийгикогу законопроекта о дошкольном образовании.

На прошлой неделе горсобрание Таллинна отклонило предложение Партии реформ, которое уменьшило бы бумажную волокиту для родителей, чьи дети пользуются услугами частной опеки. Согласно действующему порядку, родитель ребенка, посещающего частный детский сад, может обращаться к городу за поддержкой каждый месяц или через каждые три месяца.

Если услуга по уходу за ребенком обходится родителю в 200-300 евро в месяц, то город компенсирует 100 евро в течение одного месяца. Если родитель платит частному детскому саду более 300 евро в месяц, город возмещает 200 евро. Таким образом, за три месяца сумма может вырасти до 600 евро. Поэтому некоторые родители обращаются за компенсацией каждый месяц — чтобы деньги как можно быстрее поступили на банковский счет.

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