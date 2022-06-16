16.06.2022, 13:41
Таллиннское горсобрание отклонило предложение о сокращении бумажной волокиты для родителей детсадовцев
Депутаты сослались на необходимость дождаться решения Рийгикогу
ФОТО: | Ekspress Meedia
И местные органы власти, и министерство ждут принятия застопорившегося в Рийгикогу законопроекта о дошкольном образовании.
На прошлой неделе горсобрание Таллинна отклонило предложение Партии реформ, которое уменьшило бы бумажную волокиту для родителей, чьи дети пользуются услугами частной опеки. Согласно действующему порядку, родитель ребенка, посещающего частный детский сад, может обращаться к городу за поддержкой каждый месяц или через каждые три месяца.