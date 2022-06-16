Таллиннское горсобрание отклонило предложение о сокращении бумажной волокиты для родителей детсадовцев

На прошлой неделе горсобрание Таллинн а отклонило предложение Партии реформ, которое уменьшило бы бумажную волокиту для родителей, чьи дети пользуются услугами частной опеки. Согласно действующему порядку, родитель ребенка, посещающего частный детский сад, может обращаться к городу за поддержкой каждый месяц или через каждые три месяца.

Если услуга по уходу за ребенком обходится родителю в 200-300 евро в месяц, то город компенсирует 100 евро в течение одного месяца. Если родитель платит частному детскому саду более 300 евро в месяц, город возмещает 200 евро. Таким образом, за три месяца сумма может вырасти до 600 евро. Поэтому некоторые родители обращаются за компенсацией каждый месяц — чтобы деньги как можно быстрее поступили на банковский счет.