Что будет с советскими памятниками в Эстонии?

„Тема переноса монументов советского времени вновь стала поводом для дискуссии, причина тому – жестокое нападение России на Украину. Это заставляет людей замечать советские памятники в публичном пространстве и бередит старые раны эстонского народа, – объясняет советник правительства по СМИ Евгения Вяря. – В Эстонии вместе живут люди, для которых окончание Второй мировой войны означает разные вещи, но для эстонского народа в целом оно означало не свободу, а потерю независимости и репрессии. Советские памятники напоминают эстонскому народу о таких же страданиях, подобные которым переживают сейчас люди Украины“.

В то же время мысль о том, что памятники, которые для русскоязычных людей символизируют освобождение от фашизма, могут быть снесены, причиняет боль другим жителям. И эти люди также проживают в Эстонии и хотят, чтобы их мнение учитывалось. Возможно ли, что удастся найти компромисс?

Премьер-министр Кая Каллас также поддержала мысль, что оскорбляющие эстонцев красноармейские памятники следует устранить. Как сообщает BNS, Каллас признала, что монументы, которые до сих пор не особенно тревожили людей, теперь, когда идет война на Украине, стали бередить старые раны. „Уже несколько недель мы занимаемся этим вопросом, чтобы картографировать такие объекты и поступить взвешенно, чтобы не потревожить покой захоронения“, – сказала Каллас. По словам премьер-министра, она считает, что эти памятники причиняют людям боль, и в этом нужно навести порядок.

А уже в мае партия Eesti 200 начала собирать подписи под петицией о ликвидации из публичного пространства Эстонии всех памятников, имеющих отношение к Красной Армии и восхваляющих советский режим. По словам члена правления партии Лаури Хуссара, которые приводит rus.err.ee, вторжение России на Украину сделало невыносимым тот факт, что в публичном пространстве Эстонии по-прежнему стоят памятники, прославляющие советский режим, поэтому место посвященных Красной Армии монументов – в музее.

В апреле партия EKRE подала в Рийгикогу законопроект об устранении из общественных мест памятников и мемориалов, которые, как выразился депутат Рийгикогу Пауль Пуустусмаа, героизируют действия армии Российского государства.

„Нам не могут простить, что именно наше государство внесло решающий вклад в разгром фашистской военной машины и освободило народы Европы от фашистского рабства. В далекие военные годы на этот счет ни у кого не было ни малейших сомнений“, – отмечают в Посольстве РФ.

Там добавляют, что те, кто сегодня ратует за устранение объектов советского (российского) военно-мемориального наследия из „общественного пространства“ (в действительности речь идет о постепенной ликвидации этих объектов. – Прим. посольства), пытаются, с одной стороны, стереть из памяти грядущих поколений правду о том, кого должна благодарить Европа и весь мир за спасение от нацизма, с другой – хотели бы вычеркнуть из истории свое бесславное прошлое, когда большинство государств континентальной Европы практически без сопротивления покорилось Гитлеру, а некоторые даже оказывали ему активное содействие в его преступных замыслах.

„Война с памятниками, которую начали в Эстонии по примеру своего соседа, является частью общей стратегии стран Запада на переписывание истории на собственный лад с тем, чтобы возвеличить себя и принизить роль России в победе над германским фашизмом. При этом невозможно переформатировать общественное сознание и вбить в него ложные представления о прошлом, не уничтожив символов этого прошлого, которые одним только своим существованием разоблачают фальсификаторов исторической правды. За неимением аргументов для опровержения фактов они пытаются бороться с памятниками“, – считают в пресс-службе Посольства России в Эстонии.

„Каждый человек должен иметь возможность хранить память о своих погибших близких и предках. Но нужно стремиться к тому, чтобы это делалось с уважением к чувствам всего нашего общества, – отмечает представитель коммуникационного бюро. – Правительство Эстонии обсудит тему советских памятников в последующие недели“.

То, что мы обсуждаем, должны ли памятники советского времени оставаться в публичном пространстве, по словам Вяря, не означает неуважения к памяти павших.

Там приводят по этому поводу слова небезызвестного У. Черчилля, которого, замечает пресс-служба, вряд ли кто-то может упрекнуть в особой любви к Советскому Союзу или России. Эти слова он написал в письме И. Сталину 23 февраля 1945 года: „Красная Армия празднует двадцать седьмую годовщину своего триумфа, который вызвал безграничное восхищение ее союзников и который решил участь германского милитаризма. Будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих великолепных побед“.

„К сожалению, У. Черчилль ошибся, будущие поколения забыли про свой безоговорочный долг перед Красной Армией и начали кощунственную борьбу с ее героями. Создается впечатление, что некоторые политики, не готовые принять итоги Второй мировой войны, пользуются политической конъюнктурой, чтобы отомстить победителям, уничтожив память о них, – заключают в Посольстве России. – К сожалению, не все памятники, которые безответственно планируют ликвидировать, можно перенести в Россию. Многие из них расположены в местах захоронений и над братскими могилами, являются надгробиями. Остается только надеяться, что благоразумие возьмет верх и памятные места, напоминающие о трагических событиях той эпохи, будут оставлены в покое“.

Решение на эмоциях

Морально-этический аспект сноса памятников не может не вызывать споров. Но что говорит закон? Так ли легко сносить монументы? И не представляют ли они исторической, а также художественной ценности?

Ученый-историк, профессор Эстонской академии художеств Давид Всевиов говорит, что не стоит принимать решения на эмоциях.