Что будет с советскими памятниками в Эстонии?
День Победы прошел у нас довольно спокойно в отличие от соседей – в Латвии уже на следующий день сгребли бульдозером цветы у рижского памятника воинам-освободителям, а сам памятник, как и многие другие, связанные с победой СССР над фашистской Германией, приняли решение снести. Несмотря на то, что подобные разговоры пошли и у нас, конкретные решения пока не приняты. Каким военным памятникам грозит снос и что об этом говорит закон – узнала „МК-Эстония“.
В апреле партия EKRE подала в Рийгикогу законопроект об устранении из общественных мест памятников и мемориалов, которые, как выразился депутат Рийгикогу Пауль Пуустусмаа, героизируют действия армии Российского государства.
А уже в мае партия Eesti 200 начала собирать подписи под петицией о ликвидации из публичного пространства Эстонии всех памятников, имеющих отношение к Красной Армии и восхваляющих советский режим. По словам члена правления партии Лаури Хуссара, которые приводит rus.err.ee, вторжение России на Украину сделало невыносимым тот факт, что в публичном пространстве Эстонии по-прежнему стоят памятники, прославляющие советский режим, поэтому место посвященных Красной Армии монументов – в музее.
Премьер-министр Кая Каллас также поддержала мысль, что оскорбляющие эстонцев красноармейские памятники следует устранить. Как сообщает BNS, Каллас признала, что монументы, которые до сих пор не особенно тревожили людей, теперь, когда идет война на Украине, стали бередить старые раны. „Уже несколько недель мы занимаемся этим вопросом, чтобы картографировать такие объекты и поступить взвешенно, чтобы не потревожить покой захоронения“, – сказала Каллас. По словам премьер-министра, она считает, что эти памятники причиняют людям боль, и в этом нужно навести порядок.
Обсуждения еще идут
В то же время мысль о том, что памятники, которые для русскоязычных людей символизируют освобождение от фашизма, могут быть снесены, причиняет боль другим жителям. И эти люди также проживают в Эстонии и хотят, чтобы их мнение учитывалось. Возможно ли, что удастся найти компромисс?
„Тема переноса монументов советского времени вновь стала поводом для дискуссии, причина тому – жестокое нападение России на Украину. Это заставляет людей замечать советские памятники в публичном пространстве и бередит старые раны эстонского народа, – объясняет советник правительства по СМИ Евгения Вяря. – В Эстонии вместе живут люди, для которых окончание Второй мировой войны означает разные вещи, но для эстонского народа в целом оно означало не свободу, а потерю независимости и репрессии. Советские памятники напоминают эстонскому народу о таких же страданиях, подобные которым переживают сейчас люди Украины“.
То, что мы обсуждаем, должны ли памятники советского времени оставаться в публичном пространстве, по словам Вяря, не означает неуважения к памяти павших.
„Каждый человек должен иметь возможность хранить память о своих погибших близких и предках. Но нужно стремиться к тому, чтобы это делалось с уважением к чувствам всего нашего общества, – отмечает представитель коммуникационного бюро. – Правительство Эстонии обсудит тему советских памятников в последующие недели“.
Не все памятники можно перенести
В Посольстве Российской Федерации в Эстонии относятся к инициативе по сносу монументов иначе.
„Война с памятниками, которую начали в Эстонии по примеру своего соседа, является частью общей стратегии стран Запада на переписывание истории на собственный лад с тем, чтобы возвеличить себя и принизить роль России в победе над германским фашизмом. При этом невозможно переформатировать общественное сознание и вбить в него ложные представления о прошлом, не уничтожив символов этого прошлого, которые одним только своим существованием разоблачают фальсификаторов исторической правды. За неимением аргументов для опровержения фактов они пытаются бороться с памятниками“, – считают в пресс-службе Посольства России в Эстонии.
Там добавляют, что те, кто сегодня ратует за устранение объектов советского (российского) военно-мемориального наследия из „общественного пространства“ (в действительности речь идет о постепенной ликвидации этих объектов. – Прим. посольства), пытаются, с одной стороны, стереть из памяти грядущих поколений правду о том, кого должна благодарить Европа и весь мир за спасение от нацизма, с другой – хотели бы вычеркнуть из истории свое бесславное прошлое, когда большинство государств континентальной Европы практически без сопротивления покорилось Гитлеру, а некоторые даже оказывали ему активное содействие в его преступных замыслах.
„Нам не могут простить, что именно наше государство внесло решающий вклад в разгром фашистской военной машины и освободило народы Европы от фашистского рабства. В далекие военные годы на этот счет ни у кого не было ни малейших сомнений“, – отмечают в Посольстве РФ.
Там приводят по этому поводу слова небезызвестного У. Черчилля, которого, замечает пресс-служба, вряд ли кто-то может упрекнуть в особой любви к Советскому Союзу или России. Эти слова он написал в письме И. Сталину 23 февраля 1945 года: „Красная Армия празднует двадцать седьмую годовщину своего триумфа, который вызвал безграничное восхищение ее союзников и который решил участь германского милитаризма. Будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих великолепных побед“.
„К сожалению, У. Черчилль ошибся, будущие поколения забыли про свой безоговорочный долг перед Красной Армией и начали кощунственную борьбу с ее героями. Создается впечатление, что некоторые политики, не готовые принять итоги Второй мировой войны, пользуются политической конъюнктурой, чтобы отомстить победителям, уничтожив память о них, – заключают в Посольстве России. – К сожалению, не все памятники, которые безответственно планируют ликвидировать, можно перенести в Россию. Многие из них расположены в местах захоронений и над братскими могилами, являются надгробиями. Остается только надеяться, что благоразумие возьмет верх и памятные места, напоминающие о трагических событиях той эпохи, будут оставлены в покое“.
Решение на эмоциях
Морально-этический аспект сноса памятников не может не вызывать споров. Но что говорит закон? Так ли легко сносить монументы? И не представляют ли они исторической, а также художественной ценности?
Ученый-историк, профессор Эстонской академии художеств Давид Всевиов говорит, что не стоит принимать решения на эмоциях.
„Людей можно понять. Когда идет война, к сожалению, нельзя ожидать, чтобы отношение к символам, которые в прямом или косвенном смысле связаны с войной, было спокойным. Поэтому принимаемые сейчас решения очень эмоциональны. А на эмоциях сложно принимать взвешенные решения, ведь мир превращается в черно-белый, – поясняет историк. – Я думаю, что в данной ситуации неправильным будет как решение снести все, так и оставить все. Памятники очень разные. Некоторые из них установлены на местах захоронений и требуют исторических исследований, действительно ли на этом месте находится могила“.
Всевиов отмечает, что советских военных памятников в Эстонии не так много, их не десятки тысяч, поэтому можно каждый рассмотреть в индивидуальном порядке.
„В некоторых местах можно ограничиться сменой текста на памятнике, как было сделано с „Бронзовым солдатом“, например, – предлагает решение Давид Всевиов. – Некоторые памятники представляют историческую и художественную ценность. Но историческая ценность в некоторых случаях может быть напоминанием о чем-то, повторения чего ты бы не хотел. Даже такой вариант возможен. Память не всегда должна напоминать нам о чем-то светлом. Например, когда речь идет об оккупации. Но когда эмоции зашкаливают, очень сложно принять взвешенное решение“.
Монументы и военные могилы
„Эстонское законодательство разделяет монументы и военные могилы, – говорит советник правительства по СМИ Евгения Вяря. – Как исторический памятник охраняются военные могилы, но не установленные на них монументы. Соответственно, у государства есть точный обзор только находящихся под охраной военных захоронений. Как исторический памятник охраняются 236 захоронений, из них около 143 находятся за пределами кладбищ – в парках, на обочинах дорог и т. п.“.
Вопросы, связанные с памятниками и памятными знаками на своей территории, по словам Вяря, решает местное самоуправление.
„Военными могилами, в свою очередь, занимается Эстонский военный музей, который находится в юрисдикции Министерства обороны, в том числе он устанавливает личности захороненных, организует их достойное перезахоронение, связывается с родственниками погибших, если это возможно, и тому подобное, – поясняет представитель коммуникационного бюро правительства. – Это делается в тесном сотрудничестве с местным само-управлением, поскольку речь идет о вопросе организации местной жизни и нужно решить, куда переносить могилу, кто будет приводить в порядок место, где прежде располагалось захоронение, куда будет помещен надгробный камень и так далее. При необходимости к сотрудничеству привлекается церковь, местная община, владелец территории“.
Если самоуправление хочет, чтобы место расположения военной могилы было признано неподходящим и было произведено перезахоронение, оно, продолжает Евгения Вяря, может обратиться с соответствующим ходатайством к комиссии по военным захоронениям при Министерстве обороны.
„Вопросы перезахоронения жертв войны регулирует Закон об охране военных захоронений. Часть первая статьи восьмой закона гласит, что останки необходимо перезахоронить, если военная могила находится в неподходящем месте. Часть вторая разрешает делать это, исходя из общественных интересов иного рода. В первом случае решение принимает министр обороны, во втором – правительство“, – объясняет Вяря.
Обязаны уважать останки
Кятлин Метсмаа, менеджер по коммуникациям и руководитель отдела коммуникаций Департамента защиты памятников истории и культуры, говорит, что в Эстонии много памятников времен Советского Союза, все они имеют свою историю и относиться к ним нужно соответственно.
„В Эстонии воинские захоронения находятся под охраной государства как исторические памятники. Обязанность уважать останки и места захоронения лиц, погибших в результате военных действий на территории Эстонии, вытекает из Женевской конвенции. Эстонское государство охраняет покой умерших и с уважением относится к жертвам“, – замечает Метсмаа.
Она рассказывает, что в соответствии с Законом об охране воинских захоронений останки подлежат перезахоронению, если воинское захоронение находится в неподходящем месте.
„Парки, другие зеленые насаждения и постройки в густонаселенных районах вне кладбищ, а также места проведения массовых мероприятий или немогильные сооружения и другие места, не допускающие достойного обращения с воинским захоронением, являются особенно непригодными местами для военных захоронений, – перечисляет представитель Департамента защиты памятников истории и культуры. – Непригодность расположения воинского захоронения определяется Комиссией по воинским захоронениям. Министр обороны по предложению Комиссии по воинским захоронениям решает, какие останки на каком кладбище будут перезахоронены“.
Если будет принято решение о перезахоронении, останки, подлежащие перезахоронению, по словам Кятлин Метсмаа, будут захоронены на подходящем кладбище.
„Надгробный памятник или другой надгробный символ, такой как могильная плита и крест, будут перемещены с существующего места захоронения останков на новое место захоронения, – поясняет Метсмаа. – Если памятник по своим размерам непригоден для переноса на новое место захоронения или перенос невозможен по какой-либо другой причине, министр обороны по предложению Комиссии по воинским захоронениям принимает решение. Он может решить адаптировать надгробие или установить только основные элементы надгробия на новом месте. Либо установить новое надгробие и сделать новую могилу, демонтировав надгробие на прежнем месте“.
Три памятника
В Эстонии, по словам менеджера по коммуникациям Департамента защиты памятников истории и культуры, есть три монумента, созданные эстонскими авторами, которые представляют высокую художественную ценность. Два из них расположены на Сааремаа и один на Хийумаа.
„Монумент в Тагавере – это памятник искусства, возведенный на братской могиле и охраняемый как исторический памятник. Для переноса захоронения нужно обращаться в Комиссию по воинским захоронениям, а для переноса памятника – в Департамент защиты памятников истории и культуры, – говорит Кятлин Метсмаа. – Скульптура „Каменный Юри“ – это памятник искусства, который находится не на месте захоронения. Если местное сообщество пожелает перенести такой памятник, оно должно обратиться в Департамент защиты памятников истории и культуры, и тот примет решение по этому поводу. Передача скульптуры „Каменный Юри“ на Хийумаа военному музею Тахкуна уже обсуждается“.
Что касается третьего памятника искусства, а это мемориал Техумарди, Метсмаа объясняет, что он является мемориалом битвы, и по касающимся его вопросам следует обращаться в Департамент защиты памятников истории и культуры.
„Решение о переносе монументов и мемориалов, не являющихся памятниками и не находящихся в местах захоронений, может приниматься местными сообществами с учетом как пожеланий собственника объекта, так и интересов местного самоуправления и сообщества“, – добавляет Кятлин Метсмаа.