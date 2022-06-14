В Саку найден труп 40-летнего гражданина Финляндии

Эстонская полиция получила от своих финских коллег на прошлой неделе сообщение, что гражданин Финляндии отправился в конце мая в Эстонию и пропал.

Оперативный дежурный Ляэне-Харьюского отделения полиции Карл Калда рассказал Delfi, что полиция Эстонии в сотрудничестве с финскими правоохранителями проверила места, где мог находиться мужчина.

„К несчастью, мужчина был найден мертвым в поселке Саку в припаркованном кемпере. Внешних следов насилия на трупе не обнаружено, причина смерти мужчины будет выяснена в ходе вскрытия“, - сказал Калда.