Опрос: половина жителей Эстонии хотели бы выйти на пенсию в возрасте от 50 до 60 лет

В рамках опроса, по заказу банка Citadele проведенного исследовательской фирмой Norstat в Эстонии, Латвии и Литве, людей спросили, в каком возрасте они хотели бы выйти на пенсию, если бы у них была возможность выбора. 11% жителей Эстонии заявили, что, если бы было возможно, они бы сделали это до 50 лет. 51% заявили, что им подошло бы выйти на пенсию возрасте от 50 до 60 лет.

„Разумеется, свободное время на пенсии лучше проводить здоровым и активным, и именно поэтому люди хотели бы выйти на пенсию пораньше. Все больше и больше людей также разумно инвестируют и готовятся к выходу на пенсию, поэтому можно надеяться, что в будущем некоторые из них действительно смогут выйти на пенсию раньше“, - сказал руководитель эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель.

С другой стороны, опрос показал, что есть и те, кого устраивает нынешний государственный пенсионный возраст, который к 2026 году составит 65 лет. Так ответила почти четверть, или 23% респондентов.

„Если сравнить ответы жителей Эстонии, Латвии и Литвы, то больших различий не было, хотя наши соседи хотели бы прекратить работать даже раньше, чем мы“, - сказал Моппель. Если 11% жителей Эстонии с удовольствием вышли бы на пенсию в возрасте до 50 лет, то в Латвии таких 16%, а в Литве 14%.

Латыши и литовцы также меньше удовлетворены нынешним пенсионным возрастом, который к 2026 году в этих странах тоже повысится до 65 лет. В то время как в Эстонии пенсионным возрастом довольны 23% респондентов, в Литве – 18%, а в Латвии – только 15%.