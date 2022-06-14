Россия сокращает поставки газа по „Северному потоку“ на 40 процентов

РФ сокращает поставки газа в Германию по газопроводу „Северный поток“ на более чем 40 процентов. Во вторник, 14 июня, российский концерн „Газпром“ заявил, что может гарантировать поставки лишь 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычного объема в 167 млн кубометров.

При этом „Газпром“ сослался на задержку ремонтных работ на компрессорной станции „Портовая“, которая произошла из-за нехватки комплектующих, не поставленных немецким концерном Siemens. „В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС „Портовая“ может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата“, - отмечается в заявлении, опубликованном в Telegram.

Санкции и газовый конфликт

После начала войны России против Украины и введения в этой связи западных санкций президент РФ Владимир Путин предписал „Газпрому“ принимать от компаний из „недружественных“ стран платежи за трубопроводный газ только в рублях. От зарубежных компаний требовалось открыть два счета - валютный и рублевый - в „Газпромбанке“. Покупатель газа должен переводить иностранную валюту на валютный счет, затем „Газпромбанк“, продав валюту на Московской бирже, засчитывает вырученные рубли на рублевый счет. В конце апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что „платежи в рублях являются нарушением санкций„, если это не предусмотрено контрактами. Схему с открытием двух счетов в „Газпромбанке“ в ЕС также считают противоречащей санкциям в отношении РФ.

30 мая российский газовый монополист заявил о прекращении поставок газа британско-голландской компании Shell Energy и датской компании Orsted с 1 июня в связи с отказом платить за газ в рублях по новой схеме. Стало известно также о прекращении поставок в Нидерланды. Ранее Россия прекратила в одностороннем порядке поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию.