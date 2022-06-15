После посещения аквапарка у четырехлетнего ребенка — швы и гипс

„Знала бы заранее, никогда не повела бы ребенка в аквапарк“

Малыш вместе с мамой отдыхал 11 июня в аквапарке Atlantis H2O в Виймси. Трагедия произошла, когда мальчик стал прыгать по напольным фонтанам, играя с водой.

„Каким-то образом середина у одного фонтана провалилась вместе с ножкой, — вспоминает мама ребенка Екатерина (по этическим соображениям фамилию не указываем). — Я сидела рядом на скамейке с подогревом, увидела, что сын заплакал. Ножку он сам достал, а там — все в крови. Побежала с ним к спасателям за аптечкой“.

По словам мамы пострадавшего ребенка, сотрудница аквапарка провела их в комнату, осмотрела, сказала, что рана глубокая, сразу же предложила вызвать скорую помощь.

„Но почему-то решила обработать рану спиртосодержащим средством. Я стала спрашивать, есть ли без спирта, чтобы ребенок не кричал. И тогда она уже нашла раствор для ран бесспиртовой“, — рассказывает Екатерина.

По словам мамы, скорая приехала быстро. „В больнице ребенку наложили швы и гипс, чтобы была зафиксирована пятка. Сказали, что около недели будет гипс“.

Екатерина делится, что самый большой шок ребенок испытал в больнице, когда делали обезболивание в рану. „Очень сильно плакал и кричал... Такой стресс. Знала бы заранее, не пошли бы ни за что в аквапарк“, — огорчена женщина.

Также Екатерина отмечает, что в этом аквапарке в горячем бассейне краска слазит кусками со стен. „Возле туалетов в раздевалке полно воды на полу, очень скользко. Я с ребенком на руках чуть не свалилась. Да, стоят таблички, но это не спасает ситуацию“. Екатерина заверила, что будет обращаться к юристу.

„Защитные сетки фонтанов осматриваются в начале каждого рабочего дня“

RusDelfi обратился за комментарием в аквапарк Atlantis H2O. Они подтвердили, что произошел данный инцидент и была вызвана скорая помощь.