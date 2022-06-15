После посещения аквапарка у четырехлетнего ребенка — швы и гипс
Приятное времяпрепровождение для семьи закончилось несчастным случаем. Подробности — в материале RusDelfi.
„Знала бы заранее, никогда не повела бы ребенка в аквапарк“
Малыш вместе с мамой отдыхал 11 июня в аквапарке Atlantis H2O в Виймси. Трагедия произошла, когда мальчик стал прыгать по напольным фонтанам, играя с водой.
„Каким-то образом середина у одного фонтана провалилась вместе с ножкой, — вспоминает мама ребенка Екатерина (по этическим соображениям фамилию не указываем). — Я сидела рядом на скамейке с подогревом, увидела, что сын заплакал. Ножку он сам достал, а там — все в крови. Побежала с ним к спасателям за аптечкой“.
По словам мамы пострадавшего ребенка, сотрудница аквапарка провела их в комнату, осмотрела, сказала, что рана глубокая, сразу же предложила вызвать скорую помощь.
„Но почему-то решила обработать рану спиртосодержащим средством. Я стала спрашивать, есть ли без спирта, чтобы ребенок не кричал. И тогда она уже нашла раствор для ран бесспиртовой“, — рассказывает Екатерина.
По словам мамы, скорая приехала быстро. „В больнице ребенку наложили швы и гипс, чтобы была зафиксирована пятка. Сказали, что около недели будет гипс“.
Екатерина делится, что самый большой шок ребенок испытал в больнице, когда делали обезболивание в рану. „Очень сильно плакал и кричал... Такой стресс. Знала бы заранее, не пошли бы ни за что в аквапарк“, — огорчена женщина.
Также Екатерина отмечает, что в этом аквапарке в горячем бассейне краска слазит кусками со стен. „Возле туалетов в раздевалке полно воды на полу, очень скользко. Я с ребенком на руках чуть не свалилась. Да, стоят таблички, но это не спасает ситуацию“. Екатерина заверила, что будет обращаться к юристу.
„Защитные сетки фонтанов осматриваются в начале каждого рабочего дня“
RusDelfi обратился за комментарием в аквапарк Atlantis H2O. Они подтвердили, что произошел данный инцидент и была вызвана скорая помощь.
„Установлено, что защитная сетка оторвалась от основания, в результате образовалась дыра пяти-шести сантиметров. Защитные сетки фонтанов осматриваются в начале каждого рабочего дня перед открытием водного центра, и по результатам осмотра заменяются. Все фонтаны приобретаются у сертифицированного производителя. При осмотре, проведенном перед открытием 11 июня утром, все сети были надлежащим образом закрыты. На данный момент нет информации от врача, оказавшего первую помощь, которая бы подтверждала размер травмы“, - ответила представитель аквапарка Айника Сюльд.