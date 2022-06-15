В расписании движения поездов 21-22 июня произойдут изменения

Во вторник, 21 июня, изменится расписание рейсов 63 и 217 линии Тарту-Таллинн начиная от станции Юлемисте – поезда прибудут в Таллинн на несколько минут позже. Аналогично и в случае рейса 429 линии Аэгвийду-Таллинн – будут изменены времена отправления начиная от станции Раазику. На остановках в Раазику, Арукюла и Кулли просим быть внимательными в случае последнего поезда линии Аэгвийду-Таллинн, так как он будет останавливаться у платформы ожидания противоположного направления (у края платформы в направлении из Таллинна). Изменится и вечерний рейс 226 линии Таллинн-Раквере – поезд отправится из Таллинна в 22:10, то есть на 15 минут позже.