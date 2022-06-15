В расписании движения поездов 21-22 июня произойдут изменения
В связи с работами по реконструкции железнодорожного переезда на отрезке между станциями Лагеди и Раазику, будут внесены изменения в расписание Восточного направления вечером 21 июня и утром 22 июня.
Во вторник, 21 июня, изменится расписание рейсов 63 и 217 линии Тарту-Таллинн начиная от станции Юлемисте – поезда прибудут в Таллинн на несколько минут позже. Аналогично и в случае рейса 429 линии Аэгвийду-Таллинн – будут изменены времена отправления начиная от станции Раазику. На остановках в Раазику, Арукюла и Кулли просим быть внимательными в случае последнего поезда линии Аэгвийду-Таллинн, так как он будет останавливаться у платформы ожидания противоположного направления (у края платформы в направлении из Таллинна). Изменится и вечерний рейс 226 линии Таллинн-Раквере – поезд отправится из Таллинна в 22:10, то есть на 15 минут позже.
В среду, 22 июня, утром первый поезд рейса 401 линии Аэгвийду-Таллинн отправится из Аэгвийду в 6:00, то есть на 10 минут позднее обычного.
Поезда всех остальных рейсов 21 и 22 июня будут ходить по обычному расписанию.
Расписание с изменениями можно найти на сайте Elron здесь.