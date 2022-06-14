14.06.2022, 21:37
Лео Куннас о воюющих за Украину добровольцах: Эстонское государство ничем не может им помочь(10)
ФОТО: Visegrád 24
Сколько эстонцев воюет в Украине? В интернете можно найти ряд ссылок на то, что туда ушло довольно много солдат: якобы порядка 500 человек.
Невозможно проверить, соответствует ли эта цифра действительности или нет, но, учитывая частоту, с которой добровольцы общаются с эстонскими СМИ, это не может быть слишком большим преувеличением. Подполковник в отставке Лео Куннас (EKRE) заявляет, что государство не располагает информацией о том, сколько граждан или постоянных жителей в качестве добровольцев воюет в Украине.