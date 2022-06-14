Новости Эстонии
14.06.2022, 21:37

Лео Куннас о воюющих за Украину добровольцах: Эстонское государство ничем не может им помочь

 (10)
Солдаты-добровольцы Эстонии и Украины.
Солдаты-добровольцы Эстонии и Украины.
ФОТО: Visegrád 24

Сколько эстонцев воюет в Украине? В интернете можно найти ряд ссылок на то, что туда ушло довольно много солдат: якобы порядка 500 человек.

Невозможно проверить, соответствует ли эта цифра действительности или нет, но, учитывая частоту, с которой добровольцы общаются с эстонскими СМИ, это не может быть слишком большим преувеличением. Подполковник в отставке Лео Куннас (EKRE) заявляет, что государство не располагает информацией о том, сколько граждан или постоянных жителей в качестве добровольцев воюет в Украине.

„Государство и учреждения не могут знать, сколько добровольцев воюет в Украине“, — сказал Куннас Delfi. По его словам, неизвестно, сколько эстонских граждан или постоянных жителей ушли на войну, потому что каждый может покинуть страну на добровольной основе.

Оставить комментарий Читать комментарии (10)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии