Лео Куннас о воюющих за Украину добровольцах: Эстонское государство ничем не может им помочь

Невозможно проверить, соответствует ли эта цифра действительности или нет, но, учитывая частоту, с которой добровольцы общаются с эстонскими СМИ, это не может быть слишком большим преувеличением. Подполковник в отставке Лео Куннас (EKRE) заявляет, что государство не располагает информацией о том, сколько граждан или постоянных жителей в качестве добровольцев воюет в Украине.