14.06.2022, 15:20
ОПРОС | „Зачем переименовывать? И до этого было неплохо“. Что думают жители Таллинна про „Украинскую площадь“ в центре города(8)
Таллиннская горуправа назвала в честь Украины площадь в парке Лембиту. Прежде у этого места не было названия. RusDelfi спросил у прохожих в парке, знают ли они о новом названии, а также что думают о переименованиях в целом. Смотрите видео!
После того, как новый топоним будет утвержден, Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства в сотрудничестве с городскими профильными учреждениями начнет разработку целостного пространственного решения площади и парка Лембиту.
Ранее Таллиннская комиссия по топонимам обсудила предложение назвать в честь Украины улицы, площади и парки Таллинна и рекомендовала горуправе рассмотреть четыре предложения – помимо парка Лембиту также парк на бульваре Каарли и сквер в микрорайоне Уус-Мааильм.