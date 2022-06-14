Эксперт о росте цен: худшее еще впереди. Государство должно вмешаться

По словам Сырмуса, рост расходов в сельскохозяйственном и продовольственном секторах начался в прошлом году с ростом цен на энергоносители. „К настоящему моменту нет ни одного вида расходов, который не увеличился бы. Это настоящая причина, по которой потребители непосредственно ощущают рост цен на продукты питания“, — сказал он.



Прямое влияние войны в Украине и санкций заключается в том, что раньше многие удобрения импортировались в Эстонию из России, в этом же сезоне ключевым является поиск альтернативных поставщиков. Здесь наблюдается некоторая неопределенность. „Цена на удобрения зависит от цены на газ, поэтому очень важно, как обстоят дела на газовом рынке“, — продолжил эксперт.



Сырмус отметил, что не все повышения цен дошли до потребителей, то есть, худшее еще впереди. Он привел в пример, что, например, закупочная стоимость молока значительно выросла по сравнению с прошлым годом, но это еще не в полной мере отражается на ценах в торговых сетях. Пока магазины ввиду конкуренции сильно не повышают цены, но в какой-то момент это станет неизбежным. По словам эксперта, то же самое относится к ценам на хлебобулочные изделия.

Он считает, что будущее правительство должно сосредоточиться на обеспечении справедливых условий для эстонских производителей продуктов питания. „Наши конкуренты в других европейских странах очень активно занимаются темой акцизов и пособий. Это автоматически снизит конкурентоспособность нашей продукции. Мы не должны отставать“.