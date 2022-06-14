Парадокс: щедрые семейные пособия помогают матерям, но в долгосрочной перспективе делают их беднее

Рийгикогу обсуждает проваленный правительством центристов и реформистов законопроект об увеличении семейных пособий. Учитывая экономическую ситуацию и рост цен, дополнительная поддержка семьям - дело хорошее. Это еще больше увеличит щедрые государственные пособия, связанные с рождением и воспитанием детей.

Тем временем, группа эстонских ученых только что закончила продолжавшееся несколько лет исследование по гендерному разрыву в оплате труда, где впервые на основе статистики измерили, что рождение детей в Эстонии означает для их матерей потерю почти трети заработной платы на протяжении долгих лет по сравнению с мужчинами.