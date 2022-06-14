Новости Эстонии
14.06.2022, 12:20

Парадокс: щедрые семейные пособия помогают матерям, но в долгосрочной перспективе делают их беднее

 
По мнению ученых, эстонские женщины платят так называемую пошлину на материнство, потому что рождение детей налагает на них обязательства по уходу.
По мнению ученых, эстонские женщины платят так называемую пошлину на материнство, потому что рождение детей налагает на них обязательства по уходу.
ФОТО: Anni Õnneleid | Ekspress Meedia

Исследование эстонских ученых показывает, что рождение детей в длительной перспективе сокращает заработную плату матерей почти на 30%.

Рийгикогу обсуждает проваленный правительством центристов и реформистов законопроект об увеличении семейных пособий. Учитывая экономическую ситуацию и рост цен, дополнительная поддержка семьям - дело хорошее. Это еще больше увеличит щедрые государственные пособия, связанные с рождением и воспитанием детей.

Тем временем, группа эстонских ученых только что закончила продолжавшееся несколько лет исследование по гендерному разрыву в оплате труда, где впервые на основе статистики измерили, что рождение детей в Эстонии означает для их матерей потерю почти трети заработной платы на протяжении долгих лет по сравнению с мужчинами.

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