14.06.2022, 12:20
Парадокс: щедрые семейные пособия помогают матерям, но в долгосрочной перспективе делают их беднее
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Исследование эстонских ученых показывает, что рождение детей в длительной перспективе сокращает заработную плату матерей почти на 30%.
Рийгикогу обсуждает проваленный правительством центристов и реформистов законопроект об увеличении семейных пособий. Учитывая экономическую ситуацию и рост цен, дополнительная поддержка семьям - дело хорошее. Это еще больше увеличит щедрые государственные пособия, связанные с рождением и воспитанием детей.