Мощно! Э-резидент побил мировой рекорд
Самый быстрый способ создать компанию — это воспользоваться эстонскими э-услугами и основать свою компанию в Эстонии, доказал вчера э-резидент Доминик Панош на крупнейшем в мире технологическом мероприятии London Tech Week, побивший мировой рекорд по созданию компании.
Э-резиденту Эстонии Доминику Паношу из Австрии потребовалось всего 15 минут и 33 секунды, чтобы создать компанию. Этим он побил предыдущий рекорд, установленный в 2009 году, на 2 минуты и 30 секунд. Компания-рекордсмен получила название sign.online OÜ, она станет предлагать услуги по автоматизации договоров.
Компания была на главной сцене London Tech Week зарегистрирована в Эстонском коммерческом регистре через среду электронных услуг, следуя обычным процедурам регистрации. Э-резидент прошел все этапы учреждения компании в рекордно короткие сроки: начиная с аутентификации и выбора организационно-правовой формы, заполнения ходатайства, выбора сферы деятельности и заканчивая оплатой госпошлины и подачей ходатайства. Рекордное время также включало последующие контрольные мероприятия со стороны раздела регистра и внесение товарищества с ограниченной ответственностью в регистр.
Если предыдущий рекорд был измерен в повседневных для Эстонии условиях, то новый рекорд был зарегистрирован, невзирая на возникшие на сцене перебои в интернет-соединении, путем вычитания времени технической неполадки с точностью до секунды из общего затраченного времени. Рекорд планируется официально зарегистрировать по примеру предыдущего рекорда.
По словам Доминика Паноша, создание новой компании — это всегда увлекательный процесс: вы начинаете что-то новое, что может стать очень большим и успешным. „Э-резидентство и эстонские э-услуги значительно упрощают и ускоряют первые шаги“, — добавил он.
Мировой рекорд был установлен в сотрудничестве с Центром регистров и информационных систем (RIK).
„Э-услуга Коммерческого регистра, которая ранее была удобным электронным решением только для эстонцев, в сотрудничестве с программой э-резидентства открыла всему миру возможность ведения бизнеса в Европе“, — сказал руководитель отдела судебных регистров Центра регистров и информационных систем Ингмар Вали. „Наш процесс удобен для пользователя, но мы не делаем никаких компромиссов в отношении прозрачности и безопасности. Безопасность виртуальной бизнес-среды обеспечивается как персональной идентификацией, так и цифровой подписью, а также использованием в системе новейших технологий“.
По сравнению с предыдущим мировым рекордом процесс регистрации в Коммерческом реестре был упрощен. Во время оформления ходатайства среда автоматически проверяет данные из других регистров в фоновом режиме, и сегодня новая компания может быть при желании создана без немедленного внесения уставного капитала, минуя этап создания электронного стартового счета. Все это позволяет предпринимателем еще быстрее начать свой бизнес.
С 2014 года к программе э-резидентства Эстонии присоединились более 92 000 э-резидентов из 179 стран. В результате этого сегодня в Эстонии учреждено более 21 000 новых компаний, валовый оборот которых составляет более 10 миллиардов евро. Рекорд скорости, поставленный в качестве цели на London Tech Week, поможет еще больше укрепить репутацию Эстонии как портала цифрового бизнеса, предлагающего возможности как для опытных предпринимателей, так и для стартапов.
Великобритания является одним из целевых рынков для э-резидентства в 2022 году, и участие в London Tech Week направлено на увеличение количества ходатайств о получении э-резидентства. В настоящее время в Великобритании насчитывается более 4000 э-резидентов Эстонии, которые создали здесь почти 900 компаний.
London Tech Week, который проходит с 13 по 17 июня, собрал более 20 000 предпринимателей, экспертов и творцов технологического сектора со всего мира. Попытку побить мировой рекорд по скорости учреждения компании, которая состоялась сразу после церемонии открытия, организовали Eesti e-residentsus, Invest Estonia, Startup Estonia, Work in Estonia и Центр регистров и информационных систем (RIK). На мероприятии также выступили основатель Bolt Мартин Виллиг, основатель Wise Таавет Хинрикус и посол Эстонии в Великобритании Вильяр Луби.
Веб-сайт э-резидентства и статистика: https://www.e-resident.gov.ee/eesti/