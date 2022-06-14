Мощно! Э-резидент побил мировой рекорд

Э-резиденту Эстонии Доминику Паношу из Австрии потребовалось всего 15 минут и 33 секунды, чтобы создать компанию. Этим он побил предыдущий рекорд, установленный в 2009 году, на 2 минуты и 30 секунд. Компания-рекордсмен получила название sign.online OÜ, она станет предлагать услуги по автоматизации договоров.

Компания была на главной сцене London Tech Week зарегистрирована в Эстонском коммерческом регистре через среду электронных услуг, следуя обычным процедурам регистрации. Э-резидент прошел все этапы учреждения компании в рекордно короткие сроки: начиная с аутентификации и выбора организационно-правовой формы, заполнения ходатайства, выбора сферы деятельности и заканчивая оплатой госпошлины и подачей ходатайства. Рекордное время также включало последующие контрольные мероприятия со стороны раздела регистра и внесение товарищества с ограниченной ответственностью в регистр.

Если предыдущий рекорд был измерен в повседневных для Эстонии условиях, то новый рекорд был зарегистрирован, невзирая на возникшие на сцене перебои в интернет-соединении, путем вычитания времени технической неполадки с точностью до секунды из общего затраченного времени. Рекорд планируется официально зарегистрировать по примеру предыдущего рекорда.

По словам Доминика Паноша, создание новой компании — это всегда увлекательный процесс: вы начинаете что-то новое, что может стать очень большим и успешным. „Э-резидентство и эстонские э-услуги значительно упрощают и ускоряют первые шаги“, — добавил он.

Мировой рекорд был установлен в сотрудничестве с Центром регистров и информационных систем (RIK).