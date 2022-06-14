14.06.2022, 07:35
Парламент успел проголосовать по 103-м поправкам к Закону о семейных пособиях
ФОТО: | Ekspress Meedia
Партия реформ накануне продолжила блокировать в Рийгикогу законопроект о семейных пособиях.
Заседание парламента, которое началось в 15 часов, завершилось за шесть минут до полуночи, за это время депутаты успели проголосовать по 34-м поправкам, пишет RusERR.
Всего ко второму чтению законопроекта, которое продолжается с прошлой недели, реформисты предложили свыше 1000 поправок. Пока парламент проголосовал лишь по 103-м из них.
Второе чтение законопроекта продолжится во вторник.