Новости Эстонии
14.06.2022, 07:35

Парламент успел проголосовать по 103-м поправкам к Закону о семейных пособиях

 
Riigikogu saal
Riigikogu saal
ФОТО: Kiur Kaasik | Ekspress Meedia

Партия реформ накануне продолжила блокировать в Рийгикогу законопроект о семейных пособиях.

Заседание парламента, которое началось в 15 часов, завершилось за шесть минут до полуночи, за это время депутаты успели проголосовать по 34-м поправкам, пишет RusERR.

Всего ко второму чтению законопроекта, которое продолжается с прошлой недели, реформисты предложили свыше 1000 поправок. Пока парламент проголосовал лишь по 103-м из них.

Второе чтение законопроекта продолжится во вторник.

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