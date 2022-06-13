ФОТО | Ида-Таллиннская центральная больница открыла обновленный центр экстренной медицины

Сегодня, 13 июня, в Ида-Таллиннской центральной больнице (ITK) открылся обновленный Центр неотложной помощи, рассчитанный в среднем на 50 000 посещений в год. В обновленных помещениях также разместился радиологический центр, который играет важную роль в обеспечении быстрого и удобного обслуживания пациентов с травмами.