13.06.2022, 20:47
ФОТО | Ида-Таллиннская центральная больница открыла обновленный центр экстренной медицины
Сегодня, 13 июня, в Ида-Таллиннской центральной больнице (ITK) открылся обновленный Центр неотложной помощи, рассчитанный в среднем на 50 000 посещений в год. В обновленных помещениях также разместился радиологический центр, который играет важную роль в обеспечении быстрого и удобного обслуживания пациентов с травмами.
По словам Тармо Баклера, председателя правления ITK, он рад, что больница с выдающейся историей получила современный центр, предлагающий лучшие условия для обслуживания пациентов: „Оказание неотложной медицинской помощи является важной услугой, и реконструкция и расширение центра - важный шаг в улучшении доступа к медицинской помощи в Северной Эстонии“.