В Таллинне пройдет онлайн-инфочас для квартирных товариществ

Таллиннское городское собрание недавно приняло столичную программу обращения с отходами на период с 2022 по 2026 год, в соответствии с которой Таллинн планирует расширить раздельный сбор биоразлагаемых и текстильных отходов, преобразовать станции по приему отходов в Центры переработки отходов и стимулировать повторное использование. Подробнее об этом расскажет и ответит на все вопросы специалист из Центра стратегического управления Таллинна Элис Куус, а также руководитель Таллиннского центра обращения с отходами Кристьян Марк.