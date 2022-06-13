В Таллинне пройдет онлайн-инфочас для квартирных товариществ
15 июня, в 16 часов на своей странице в фейсбуке Управа Кристийне проводит традиционный ежемесячный онлайн-инфочас для квартирных товариществ. Тема очередной виртуальной встречи „Организованный вывоз отходов“.
„Цель инфочаса — это повысить осведомленность о транспортировке отходов и правилах для квартирных товариществ. Организованный вывоз мусора помогает предотвратить сложности при утилизации мусора, которое обходится владельцам недёшево“, – объяснил старейшина района Яанус Рийбе.
Таллиннское городское собрание недавно приняло столичную программу обращения с отходами на период с 2022 по 2026 год, в соответствии с которой Таллинн планирует расширить раздельный сбор биоразлагаемых и текстильных отходов, преобразовать станции по приему отходов в Центры переработки отходов и стимулировать повторное использование. Подробнее об этом расскажет и ответит на все вопросы специалист из Центра стратегического управления Таллинна Элис Куус, а также руководитель Таллиннского центра обращения с отходами Кристьян Марк.
Присылайте свои вопросы по адресу э-почты Liina.Marrak@tallinnlv.ee или пишите во время инфочаса в комментариях. Встречаемся 15 июня с 16:00 до 17:00 на домашней странице Управы Кристийне в фейсбуке www.facebook.com/kristiine.linnaosavalitsus/.