Сегодня на Северо-Западе Эстонии произошло землетрясение

В понедельник утром, 13.06.2022, в 06:10 по местному времени на Северо-Западе Эстонии, ниже устья залива Алликлепа, к западу от островов Пакри, произошло землетрясение магнитудой 2,3.

Землетрясение было зафиксировано финско-эстонской системой сейсмического мониторинга, которая определила координаты места события - 59,286 °N, 23,757 °E (X: 6571999, Y: 486150 в эстонской системе координат). Глубина была оценена примерно в 4 км. На такой же глубине наблюдали землетрясения в северо-западной Эстонии в течение последнего десятилетия.

Для Эстонии землетрясение магнитудой 2,3 уже является значительным. Такое уже могут заметить местные жители, но повреждений зданий и сооружений не ожидается.

Исторически Северо-Западная Эстония является наиболее сейсмически активным регионом нашей страны. Нынешнее землетрясение произошло примерно в 20 км от эпицентра крупнейшего в истории Эстонии землетрясения магнитудой 4,5 на острове Осмусааре (59,26 °N, 23,39 °E), которое произошло 25.10.1976.

В последние десятилетия в Эстонии регистрируется примерно одно землетрясение каждые два года. Последнее было зафиксировано в Вяйке-Маарья 14.03.2020 магнитудой 1,3.