Подготовлен законопроект, защищающий права краткосрочных работников

По словам председателя комиссии Марека Юргенсона, законопроект повысит защиту людей, занимающихся подработками. „Согласно законопроекту, работодатель в течение шести месяцев сможет заключать с работником неограниченное число срочных трудовых договоров сроком до восьми дней. Мы надеемся, что такая поправка побудит работодателей заключать с безработными, занимающимися подработкой, больше краткосрочных трудовых договоров, которые обеспечивают более эффективную защиту работника, что повысит популярность краткосрочных работ краткосрочных работ среди безработных“, – сказал председатель комиссии.

Член комиссии Тармо Круузимяэ отметил, что подработки создают более гибкие условия труда и сокращают риски бедности и долговременной безработицы. „Поэтому было бы отлично, если законопроект побудит безработных активнее заниматься подработками. Но законопроект также можно изменить так, чтобы право на заключение краткосрочных трудовых договоров было только у безработных граждан Эстонии“, – сказал Круузимяэ.

Действующий порядок позволяет заключать срочные трудовые договоры не более двух раз подряд (т.е. с промежутком менее двух месяцев). Продлить договор можно один раз. Ввиду ограничивающего регулирования работодатель может предпочесть трудовому договору другой обязательственно-правовой договор, например, договор поручения или договор о подряде. В таком случае работник остается без защиты своих трудовых прав. Например, в его отношении не действуют ограничения на продолжительность рабочего времени, минимальная ставка заработной платы, требования к отпуску или безопасности труда.