Подготовлен законопроект, защищающий права краткосрочных работников
Сегодня на заседании правовая комиссия Рийгикогу решила направить на первое чтение законопроект, согласно которому работодатель может заключить с безработным больше краткосрочных трудовых договоров, эффективнее защищающих права работника по сравнению с договорами о подряде или договорами поручения.
По словам председателя комиссии Марека Юргенсона, законопроект повысит защиту людей, занимающихся подработками. „Согласно законопроекту, работодатель в течение шести месяцев сможет заключать с работником неограниченное число срочных трудовых договоров сроком до восьми дней. Мы надеемся, что такая поправка побудит работодателей заключать с безработными, занимающимися подработкой, больше краткосрочных трудовых договоров, которые обеспечивают более эффективную защиту работника, что повысит популярность краткосрочных работ краткосрочных работ среди безработных“, – сказал председатель комиссии.
Член комиссии Тармо Круузимяэ отметил, что подработки создают более гибкие условия труда и сокращают риски бедности и долговременной безработицы. „Поэтому было бы отлично, если законопроект побудит безработных активнее заниматься подработками. Но законопроект также можно изменить так, чтобы право на заключение краткосрочных трудовых договоров было только у безработных граждан Эстонии“, – сказал Круузимяэ.
Действующий порядок позволяет заключать срочные трудовые договоры не более двух раз подряд (т.е. с промежутком менее двух месяцев). Продлить договор можно один раз. Ввиду ограничивающего регулирования работодатель может предпочесть трудовому договору другой обязательственно-правовой договор, например, договор поручения или договор о подряде. В таком случае работник остается без защиты своих трудовых прав. Например, в его отношении не действуют ограничения на продолжительность рабочего времени, минимальная ставка заработной платы, требования к отпуску или безопасности труда.
Участники заседания отметили, что, согласно законопроекту, с работником в течение шести месяцев можно заключать неограниченное число срочных трудовых договоров продолжительностью до восьми дней, но необходимо учитывать, что если работодатель захочет заключить новый срочный трудовой договор по истечении этого шестимесячного периода, трудовой договор становится бессрочным. Также необходимо учитывать, что безработный может работать на протяжении не более восьми дней в месяц и до 12 календарных месяцев в течение периода в 24 месяца.
Заниматься подработкой находящиеся в поиске постоянного места работы могут с 1 сентября 2020 года. Если человек стоит на учете как безработный, он может работать на основании обязательственно-правового договора или трудового договора или на публичной службе. Длительность договора не должна превышать восьми дней.
В заседании комиссии также участвовала министр социальной защиты Сигне Рийсало, которая представила законопроект.
Комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении дополнений в статью 10 Закона о трудовом договоре (625 SE) пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 14 сентября.