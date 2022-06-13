К осени пиво может подорожать в два раза

По словам директора Института конъюнктуры Марье Йозинг, в этом году серьезных изменений не произошло, и пока цены стабильны. „Ехать в Латвию пока не стоит, потому что разница в акцизах минимальна и экономически это невыгодно, к тому же туристы еще не начали прибывать и не вывозят спиртное, поэтому можно сказать, что рынок на данный момент развивается нормально“, - сказала она.

С другой стороны, по словам председателя правления компании A. Le Coq Тармо Ноопа, цена как на зерно, так и на сахар удвоилась, а на сырье для производства свежевыжатого сока выросла как минимум на треть. „Для нас это означает повышение стоимости всего сырья, причем в несколько раз“, - добавил он. „Все связано с зерном, из которого производится также много сахара“, - сказал Нооп.

„Частично рос цен на энергоносители уже достиг и нас, поэтому сейчас пиво подорожало на 10-15%, но думаю, осенью его стоимость увеличится более чем на 50%“, - сказал Нооп.

Руководитель по закупкам Rimi Талис Раак подтвердил, что осенью ожидается более значительное повышение цен, однако в какой-то мере инфляция уже достигла прилавков магазинов.



