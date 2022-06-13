ФОТО | В Пирита проводили учеников на летние каникулы праздничным шествием

Сегодня в полдень Пиритаская экономическая гимназия завершила учебный год праздничным шествием на летние каникулы. В шествии приняли участие школьный коллектив, родители, выпускники и члены местного сообщества.

Шествие двинулось от гимназии к трибунам у реки Пирита, где прошла торжественная церемония, на которой представительство учеников передало старейшине Пиритаского района Тынису Лийнату пожелания учеников на лето.

„Всего пожеланий накопилось примерно на четыре метра и более полусотни. Ученики желают веселого и солнечного лета, хороших друзей, интересных мероприятий и побольше мороженого“, — подвел итог Лийнат. „Желаю всем незабываемых школьных каникул и весело провести лето!“, — сказал Лийнат и добавил, что сегодня впервые школьные каникулы начались с праздничного шествия.

Церемония завершилась барабанным боем.