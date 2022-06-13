Ушел из жизни эстонский ИТ-предприниматель и активист Александр Тавген

Близкий друг Александра, композитор и музыкальный руководитель Русского театра Александр Жеделев рассказал RusDelfi о том, каким он был человеком. По его словам, они были знакомы более 25 лет. Они познакомились еще в конце 90-х годов.

Александр был талантливым программистом. Интересовался инновациями. К юбилею Эстонии помог в качестве разработчика создать постановку Русском театре - „Будет/Не будет. Эстония через 100 лет“. В этой постановке с помощью приложения зрители могли взаимодействовать с тем, что происходило на сцене и выбирать, как дальше будет развиваться сюжет. „Не было двух одинаковых сеансов. Каждый раз сюжет открывался с новой стороны“, — объясняет Александр Жеделев.

В каждом проекте Алекснадр Тавген отвечал за то, что связано с программированием и решением разных ИТ-задач. „Благодаря ему был создан концерт нейронной сети“, - рассказал Жеделев. „Я в шутку у него спросил, может ли нейронная сеть играть музыку вместе со мной. На это Алекс ответил, что стоит попробовать“. Так родился инновационный концерт человека и компьютера.

Также благодаря Александру Тавгену был организован концерт группы „Модульштейн“. Александр Жеделев даже посвятил ему композицию и назвал альбом в честь фирмы Александра Тавгена. Timetrix, придуманное Алексом слово, обозначало игры и трюки со временем. Альбом был выпущен на платформе Spotify и на виниле. „Без Алекса этот альбом не увидел бы свет“, — вспоминает композитор.

„Он очень талантливый человек, который всегда ударялся в крайности. У него был очень бурный, даже взрывной характер“, — говорит он.