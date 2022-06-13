Ушел из жизни эстонский ИТ-предприниматель и активист Александр Тавген
В понедельник, 13 июня, стало известно, что в возрасте 41 года из жизни ушел основатель IT-компании Timetrix и активный эстонский общественный деятель Александр Тавген.
Близкий друг Александра, композитор и музыкальный руководитель Русского театра Александр Жеделев рассказал RusDelfi о том, каким он был человеком. По его словам, они были знакомы более 25 лет. Они познакомились еще в конце 90-х годов.
Александр был талантливым программистом. Интересовался инновациями. К юбилею Эстонии помог в качестве разработчика создать постановку Русском театре - „Будет/Не будет. Эстония через 100 лет“. В этой постановке с помощью приложения зрители могли взаимодействовать с тем, что происходило на сцене и выбирать, как дальше будет развиваться сюжет. „Не было двух одинаковых сеансов. Каждый раз сюжет открывался с новой стороны“, — объясняет Александр Жеделев.
В каждом проекте Алекснадр Тавген отвечал за то, что связано с программированием и решением разных ИТ-задач. „Благодаря ему был создан концерт нейронной сети“, - рассказал Жеделев. „Я в шутку у него спросил, может ли нейронная сеть играть музыку вместе со мной. На это Алекс ответил, что стоит попробовать“. Так родился инновационный концерт человека и компьютера.
Также благодаря Александру Тавгену был организован концерт группы „Модульштейн“. Александр Жеделев даже посвятил ему композицию и назвал альбом в честь фирмы Александра Тавгена. Timetrix, придуманное Алексом слово, обозначало игры и трюки со временем. Альбом был выпущен на платформе Spotify и на виниле. „Без Алекса этот альбом не увидел бы свет“, — вспоминает композитор.
„Он очень талантливый человек, который всегда ударялся в крайности. У него был очень бурный, даже взрывной характер“, — говорит он.
Друг Владимир вспоминает, что интересы Александра не ограничивались программированием. Он вел активную публичную жизнь. „Я обратил на это внимание еще во времена пандемии. Он очень активно занимался просветительской деятельностью, пытался доносить важную информацию. Он мне всегда казался очень основательным. Всегда пытался докопаться до самой сути„. Война в Украине также не смогла оставить Александра равнодушным. Он принимал активное участие в антивоенных митингах и открыто не поддерживал военную агрессию против Украины.
Все, кто знал Александра, были шокированы его кончиной. Все отмечают, что при жизни он был активным и жизнерадостным человеком. О причине его скоропостижной смерти его друзья и близкие говорить отказались. Редакция RusDelfi выражает соболезнования родным и близкам Александра Тавгена.