ФОТО | Партия реформ, Isamaa и социал-демократы провели первые переговоры. Кая Каллас: мы ищем компромиссы

Переговорный тур завершился в девятом часу вечера.

Вышедшая к журналистам Кая Каллас сообщила, что у участвующих в переговорах сторон много общего, и привела в пример вопрос образования.

По ее словам, сегодня обсуждались различные темы. В том числе и законопроект о семейных пособиях. „Это для Isamaa важная тема и мы ищем еще компромисс. Для этого нужно еще поработать.“

Кая Каллас отметила, что в вопросах дошкольного образования у сторон больше всего общего. Отдельный вопрос - основное образование. Здесь нужно будет поработать экспертам, чтобы выработать общий подход. Речь идет о переводе образования на эстонский язык. Заместитель председателя партии „Отечество“ Тынис Лукас сказал, что стороны в тематике образования двигаются в одну сторону.

О том, что у трех партий общее понимание необходимости дополнительного финансирования высшего образования сообщил лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс.

Когда может быть достигнут коалиционный договор? „Об этом говорить еще рано, мы имеем дело с очень основательными партнерами. Если установить какую-то дату, то мы можем и не уложиться. Наша цель - двигаться быстро вперед“, - сказала Каллас.

„Возможно, будет нужно созывать Рийгикогу после Иванова дня“, - добавил Ляэнеметс.

Напомним, что 3 июня из-за противоречий в том числе и по законопроекту о детских пособиях распалась двухпартийная правящая коалиция, куда в ходили Партия реформ и Центристская партия. В субботу стало известно, что переговоры о создании новой коалиции пройдут между реформистами, Isamaa и социал-демократами.

Вы можете здесь наблюдать за трансляцией обсуждения в Рийгикогу законопроекта о семейных пособиях.