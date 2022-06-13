Куда пойти учиться? ТОП-10 самых нужных специальностей в Эстонии в 2022 году
У выпускников сейчас время экзаменов, и мыслей о том, куда же податься. Учиться или нет, чему учиться, и где учиться? Выбор нелегкий, и иногда проще пойти по самому простому пути - выбрать популярную профессию, или послушать, что настойчиво советуют родители. Разобраться во всем этом поможет Неля Кронфельд, карьерный стратег и консультант по развитию.
Дело в том, что времена меняются, и те профессии, которые казались востребованными раньше, могут быть совершенно ненужными в будущем. А у родителей иногда, к сожалению, не всегда получается исходить из реальных интересов своих детей, и они просто подталкивают их в сторону „лучшего“ и „нужного“.
Топ-5 самых актуальных специальностей, на которые можно выучиться в Эстонии (высшее образование):
IT (TalTech — все специальности с факультета инфотехнологии, IT Kolledž — все специальности, Tartu Ülikool — informaatika, arvutitehnika, со специализацией на robootika)
Медицина, стоматология (Tartu Ülikool — arstiteadus, hambaarstiteadus, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool — все специальности)
Инженерия (TalTech— практически все специальности с инженерного факультета, особенно интересная — tootearendus ja robootika, Tallinna Tehnikakõrgkool — большой выбор специальностей)
Маркетинг с фокусом на онлайн-маркетинг (Tartu Ülikool — ettevõttemajandus, disainmõtlemine ja digiturundus, TalTech — ärindus, со специализацией на turundus)
Генная технология (Tartu Ülikool — geenitehnoloogia, TalTech— rakenduskeemia ja geenitehnoloogia)
А также список полезных в будущем специальностей можно дополнить: физиотерапией (Tartu Ülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool — füsioteraapia), финансами (TalTech — ärindus / со специализацией на ärirahandus, Tartu Ülikool — ettevõttemajandus, Tallinna Tehnikakõrgkool — ärijuhtimine со специализацией на finantsjuhtimine), специальностями, связанными с окружающей средой (TalTech — maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad, Tartu Ülikool — geoloogia ja keskkonnatehnoloogia).
Топ-5 прикладных специальностей (средне-специальное образование):
Повар (Tallinna Teeninduskool, Kehtna Kutsehariduskeskus, Viljandi Kutseõppekeskus, Kuressaare Ametikool)
Слесарь, сварщик (Tallinna Tööstushariduskeskus, Viljandi Kutseõppekeskus, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool)
Специальности, связанные с ремонтом машин (Tallinna Tööstushariduskeskus - все специальности с факультета транспортной техники, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, Viljandi Kutseõppekeskus)
Строительство (Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, Viljandi Kutseõppekeskus, Tallinna Kopli Ametikool)
Электрик (Järvamaa kutsehariduskeskus,Viljandi Kutseõppekeskus, Tallinna Kopli Ametikool
Кроме того, все специальности из списка, относящегося к высшему образованию, можно изучать и на уровне средне-специального образования, например:
- медицина в Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
- IT в Kehtna Kutsehariduskeskus, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Viljandi Kutseõppekeskus, Tallinna Tööstusharisuskeskus
- маркетинг (Tallinna Majanduskool)
О выборе учебного заведения
Учебное заведение есть смысл выбирать исключительно тогда, когда есть четкое представление о том, чем хотелось бы заниматься в будущем. Если, по вашим оценкам, нет шанса поступить в хороший университет, то поступать в колледж с сомнительной репутацией только для того, чтобы получить диплом, смысла нет. Тогда лучше выбрать сильное учебное заведение, предлагающее востребованное средне-специальное образование.
Сейчас ситуация с учебными заведениями в Эстонии достаточно ровная, но, думаю, все помнят времена, когда на экономистов и юристов учили не только в университетах, но и в сомнительных учебных заведениях, от которых сейчас не осталось и следа. Поэтому я рекомендую присматриваться и к истории учебного заведения, и к учебному составу, и к программе, которая должна полностью соответствовать интересам будущего студента.
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Хотелось бы напомнить про немаловажный аспект: работа должна приносить не только финансовую выгоду, но и удовольствие.
Я часто сталкиваюсь на своих консультациях с людьми, оказавшимися в сложной ситуации — карьерном кризисе, который нередко совпадает с кризисом среднего возраста. Достигнув определённых успехов в карьере, эти люди примерно к 40 годам начинают понимать, что работа не приносит им удовольствия. А без удовольствия на работу ходить уже не хочется. У кого-то есть чёткое понимание, чем бы они хотели заниматься, но им кажется, что поезд уже ушёл, переучиваться поздно, и менять карьеру в таком возрасте уже нет смысла. А другие в ещё более сложной ситуации — они вообще не понимают, чем бы они хотели заниматься. Есть хорошая новость: это всё поправимо, и этим людям можно помочь. Но лучше попытаться сделать правильный выбор уже в начале своей взрослой жизни. Давайте разберёмся, что для этого нужно.
Интересы и хобби
Начинать нужно с того, что интересно человеку. Чем хочется заниматься в свободное время? К чему лежит душа? О чём хочется читать и смотреть фильмы? С людьми каких профессий общаться?
Почему это важно? Да потому, что можно себя замотивировать на любой стадии жизни, и работать на той или иной работе, потому что это престижно, потому что она хорошо оплачиваемая, потому что вроде неплохо получается эту работу делать и даже потому, что сама работа не пыльная и спокойная. Но если работа не интересна по-настоящему, то в один прекрасный день эта мотивация исчезнет и станет грустно. А возможно, что и плохо на физическом уровне.
Приведу пример:
Человек пошёл учиться на юриста, потому что все близкие твердили, что это хороший выбор. И вот, допустим, этот человек поступил в Тартуский университет, с трудом его окончил. Не по любви учился, а зубрил, и получил диплом „с отличием“, потому что человек оказался перфекционистом: если начал, то надо доделать, и обязательно идеально, и на полпути университет бросать нельзя.
После университета устроился на работу, старался как мог, делал карьеру, и лет через 15 прошел по всем ступеням карьерной лестницы. Его знают в стране как отличного адвоката, он выигрывает сложные дела и зарабатывает хорошие деньги. Его семья прекрасно обеспечена. Но вот на душе кошки скребут, и на самом деле хочется не в суд идти, а рисовать и творить. Но когда этим заниматься, когда все привыкли, что он с утра до вечера зарабатывает и обеспечивает семью? Рисовать-то он и в детстве любил, и делал это в любую свободную минуту. И получалось отлично. И поступать на самом-то деле хотел в Художественную академию. Но его отговорили. Потому, что художник — это не профессия.
Итак, начинать нужно с того, что приносит искреннюю радость и вызывает интерес, и только потом двигаемся дальше.
Тип характера и способности
Все знают про экстравертов и интровертов, но это очень грубое разделение. Есть много различных систем, которые помогают разобраться в типах характера. Я не буду здесь вдаваться в подробности, расскажу только о том, что важно при выборе профессии.
А важно понимать детально, что означает та или иная профессия, какую работу можно будет делать с определённым образованием, и сможет ли человек со своим характером делать именно эту работу. Работа может требовать повышенной точности, внимания к деталям и усидчивости, и подходить скорее человеку, которому не нужно излишнее внимание. А теперь представьте себе, что будет, если эту профессию выберет человек, у которого с детства были сложности с концентрацией? А если его конек — видеть целостную картину, не замечая при этом мелочей, а также любовь к общению и склонность к тщеславию?
Очень важны способности, причём отмечать их хорошо бы с детства. У кого-то легко идут языки — схватывает на лету. Другой — никак не в состоянии запомнить элементарные фразы, боится говорить. У кого-то явные способности в реальных предметах, а с гуманитарными — всё сложно. Но, оценивая способности ребенка, важно убедиться, что дело не в слабом учителе. Бывают ситуации, когда способности есть, но учитель просто не умеет объяснить, а печать остаётся на всю жизнь: „я не способен“, хотя на самом деле это совсем не так.
Приведу пример:
Девочка в школе много времени проводила в театральном кружке. Не стеснялась себя проявлять, была активной, лидером в классе и любила заниматься организаторской деятельностью, но с подачи родителей решила пойти учиться на бухгалтера. С цифрами ей было ей нелегко, но, благо, в наше время есть калькуляторы и специальное программное обеспечение. Пошла она в бухгалтерию, но в её отчётах часто проскальзывали ошибки, а сама она медленно утопала в своей рутинной и скучной для неё работе.
В один прекрасный день после пяти лет бухгалтерии она написала заявление об уходе и ушла в никуда. И винила себя за то, что не справилась. И вокруг все говорили о том, как же она безответственно она себя ведёт. Прошло ещё несколько лет метаний по разным неподходящим для неё работам, пока эта взрослая девочка не начала серьёзно задумываться о своём призвании и способностях, вспомнила о своих детских интересах. Снова пошла в театральную студию и отводит там душу по вечерам. Собирается поступать в соответствующее учебное заведение и мечтает о работе на сцене. Я уверена, у неё всё получится!
Перспектива
Теперь, когда мы подумали об интересах, характере и способностях, нужно задуматься о перспективности выбранного пути. Мир в последние десятилетия стремительно меняется, и все те специальности, в которых требуется решение стандартных рутинных задач, постепенно исчезают, и людей заменяет искусственный интеллект.
Поэтому нужно обратить внимание на те профессии, в которых заменить человека сложно. Но не путайте такие профессии с популярными и внезапно модными! Например, одна из таких относительно новых областей — это онлайн-маркетинг. Сейчас все, кому не лень, учат всех, кому не лень, таким вещам, как SEO, копирайтинг, контент-маркетинг. Это всё очень полезные вещи, и эти профессии, несомненно, нужны. Но нужно ли каждому второму становиться SEO-экспертом? Скорее нет.
В Эстонии, да и не только, одной из самых популярных специальностей являются инфотехнологии. Хороших программистов сейчас действительно днём с огнём не сыщешь. А всё потому, что если человек пошёл в IT не по зову души, а потому, что все идут, не будет у него перспектив в этой области.
Для родителей
Родители, не давите на своих детей в выборе профессии. Да, вам кажется, что вы лучше знаете. Но дайте детям сделать собственный выбор, услышать себя и свои истинные желания. Если ребенок не знает, куда идти учиться, и хочет идти работать, не переубеждайте его! Год на неквалифицированной работе может помочь определиться с выбором, чем человек хочет заниматься в будущем.
В конце концов, можно и не получать высшее образование. В современном мире само по себе наличие диплома никому не обеспечивает достойного дохода и хорошей работы. И, по хорошему, не все имеют способности для получения высшего образования. Кому-то более чем достаточно уровня техникума, а оттуда уже будут прекрасные перспективы в прикладной профессии. Поэтому просто помогите своим детям в поиске себя. Поддержите их в любых начинаниях, а советы давайте только если вас об этом попросили.
Если следовать такой схеме, то вероятность остаться на каком-то этапе жизни недовольным своим выбором профессии крайне мала.