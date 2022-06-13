Куда пойти учиться? ТОП-10 самых нужных специальностей в Эстонии в 2022 году

Дело в том, что времена меняются, и те профессии, которые казались востребованными раньше, могут быть совершенно ненужными в будущем. А у родителей иногда, к сожалению, не всегда получается исходить из реальных интересов своих детей, и они просто подталкивают их в сторону „лучшего“ и „нужного“.

Я часто сталкиваюсь на своих консультациях с людьми, оказавшимися в сложной ситуации — карьерном кризисе, который нередко совпадает с кризисом среднего возраста. Достигнув определённых успехов в карьере, эти люди примерно к 40 годам начинают понимать, что работа не приносит им удовольствия. А без удовольствия на работу ходить уже не хочется. У кого-то есть чёткое понимание, чем бы они хотели заниматься, но им кажется, что поезд уже ушёл, переучиваться поздно, и менять карьеру в таком возрасте уже нет смысла. А другие в ещё более сложной ситуации — они вообще не понимают, чем бы они хотели заниматься. Есть хорошая новость: это всё поправимо, и этим людям можно помочь. Но лучше попытаться сделать правильный выбор уже в начале своей взрослой жизни. Давайте разберёмся, что для этого нужно.

Сейчас ситуация с учебными заведениями в Эстонии достаточно ровная, но, думаю, все помнят времена, когда на экономистов и юристов учили не только в университетах, но и в сомнительных учебных заведениях, от которых сейчас не осталось и следа. Поэтому я рекомендую присматриваться и к истории учебного заведения, и к учебному составу, и к программе, которая должна полностью соответствовать интересам будущего студента.

Учебное заведение есть смысл выбирать исключительно тогда, когда есть четкое представление о том, чем хотелось бы заниматься в будущем. Если, по вашим оценкам, нет шанса поступить в хороший университет, то поступать в колледж с сомнительной репутацией только для того, чтобы получить диплом, смысла нет. Тогда лучше выбрать сильное учебное заведение, предлагающее востребованное средне-специальное образование.

Все знают про экстравертов и интровертов, но это очень грубое разделение. Есть много различных систем, которые помогают разобраться в типах характера. Я не буду здесь вдаваться в подробности, расскажу только о том, что важно при выборе профессии.

После университета устроился на работу, старался как мог, делал карьеру, и лет через 15 прошел по всем ступеням карьерной лестницы. Его знают в стране как отличного адвоката, он выигрывает сложные дела и зарабатывает хорошие деньги. Его семья прекрасно обеспечена. Но вот на душе кошки скребут, и на самом деле хочется не в суд идти, а рисовать и творить. Но когда этим заниматься, когда все привыкли, что он с утра до вечера зарабатывает и обеспечивает семью? Рисовать-то он и в детстве любил, и делал это в любую свободную минуту. И получалось отлично. И поступать на самом-то деле хотел в Художественную академию. Но его отговорили. Потому, что художник — это не профессия.

Человек пошёл учиться на юриста, потому что все близкие твердили, что это хороший выбор. И вот, допустим, этот человек поступил в Тартуский университет, с трудом его окончил. Не по любви учился, а зубрил, и получил диплом „с отличием“, потому что человек оказался перфекционистом: если начал, то надо доделать, и обязательно идеально, и на полпути университет бросать нельзя.

Почему это важно? Да потому, что можно себя замотивировать на любой стадии жизни, и работать на той или иной работе, потому что это престижно, потому что она хорошо оплачиваемая, потому что вроде неплохо получается эту работу делать и даже потому, что сама работа не пыльная и спокойная. Но если работа не интересна по-настоящему, то в один прекрасный день эта мотивация исчезнет и станет грустно. А возможно, что и плохо на физическом уровне.

А важно понимать детально, что означает та или иная профессия, какую работу можно будет делать с определённым образованием, и сможет ли человек со своим характером делать именно эту работу. Работа может требовать повышенной точности, внимания к деталям и усидчивости, и подходить скорее человеку, которому не нужно излишнее внимание. А теперь представьте себе, что будет, если эту профессию выберет человек, у которого с детства были сложности с концентрацией? А если его конек — видеть целостную картину, не замечая при этом мелочей, а также любовь к общению и склонность к тщеславию?

Очень важны способности, причём отмечать их хорошо бы с детства. У кого-то легко идут языки — схватывает на лету. Другой — никак не в состоянии запомнить элементарные фразы, боится говорить. У кого-то явные способности в реальных предметах, а с гуманитарными — всё сложно. Но, оценивая способности ребенка, важно убедиться, что дело не в слабом учителе. Бывают ситуации, когда способности есть, но учитель просто не умеет объяснить, а печать остаётся на всю жизнь: „я не способен“, хотя на самом деле это совсем не так.

Приведу пример:

Девочка в школе много времени проводила в театральном кружке. Не стеснялась себя проявлять, была активной, лидером в классе и любила заниматься организаторской деятельностью, но с подачи родителей решила пойти учиться на бухгалтера. С цифрами ей было ей нелегко, но, благо, в наше время есть калькуляторы и специальное программное обеспечение. Пошла она в бухгалтерию, но в её отчётах часто проскальзывали ошибки, а сама она медленно утопала в своей рутинной и скучной для неё работе.