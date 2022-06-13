Хенн Пыллуаас: будем рассматривать проект о семейных пособиях хоть всё лето

Пыллуаас сказал Delfi, что EKRE точно не планирует отзывать подписи под расколовшим прошлую коалицию законопроектом о семейных пособиях.

Они добавил, что если „Отечество“ под давлением Партии реформ отзовет свои подписи под законопроектом, то это будет „досадная история“. По словам Пыллуааса, законопроект в любом случае останется в производстве Рийгикогу, потому что его поддерживают EKRE и Центристская партия. Он отметил, что EKRE готова потратить на рассмотрение проекта (из-за обструкции Партии реформ) хоть всё лето.

Как сказал лидер парламентской фракции консерваторов, сейчас еще рано строить предположения, будут ли успешными переговоры о создании новой правящей коалиции. „Стремление к власти у Isamaa сильнее, чем их принципы?“ - задал Пыллуаас риторический вопрос, заметив тут же, что для ответа на него сейчас нет достаточной информации. Он не исключил и возможность, что Партия реформ сформирует вместе с социал-демократами правительство меньшинства.

А что будет в том случае, если коалиционные переговоры провалятся? Пыллуаас считает, что тогда партии „Отечество“ будет тяжело. „Переговоры Isamaa с Центристской партией и EKRE возможны, но были бы очень трудными. Они дали нам от ворот поворот, и мы не горим желанием вступать в союз. Но мы готовы с тем, чтобы уберечь Эстонию и эстонский народ от самого ужасного“. По словам Пыллуааса, ситуация сейчас настолько турбулентна и динамична, что трудно предсказывать, что будет дальше.

Напомним, что 3 июня премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) освободила от должностей министров, представляющих в коалиции Центристскую партию. Тем самым двухпартийная коалиция распалась. К настоящему моменту реформисты начали переговоры о формировании новой коалиции с „Отечеством“ и Социал-демократической партией.