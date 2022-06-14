Историк: даже Петр I не рассматривал Балтийские страны как „исконно русские“(53)
Заслуженный учитель Российской Федерации, историк Тамара Эйдельман поделилась в социальной сети Твиттер своими соображениями по поводу речи Владимира Путина, где он сравнил себя с Петром I и назвал своей задачей возвращение исконно русских территорий. Она подвергла критике такое переписывание истории президентом России.
„Итак, Владимир Владимирович опять рассуждает об истории. И снова о Петре I, хотя не так давно он уже продемонстрировал, что не отличает Северную войну от Семилетней. Но теперь речь идёт не столько о самой войне, сколько о её обосновании. Оказывается, Пётр воевал 21 год со Швецией не для того, чтобы отнять у неё прибалтийские земли и получить выход к морю. По версии Путина, Пётр возвращал те территории, где „испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне“.
Исконные, в общем, русские земли — Лифляндию, Эстляндию, Курляндию, Ингерманландию. Охохо… Представляю, с каким интересом слушали это жители Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции… Теперь там, где жили славянские народы, куда хоть раз ступила обутая в лапоть нога славянина, туда придут российские танки и во славу русского мира наведут порядок…
Славяне и финно-угры действительно жили в Приладожье. Между ними действительно были тесные связи. Один тот факт, что древние финно-угорские гидронимы (один из классов топонимов — названия водных объектов) постоянно перемешиваются со славянскими, уже говорит о том, что жизнь здесь была довольно мирной, не было противостояния. Правда, президент России забыл одну „мелочь“: первыми здесь поселились финно-угры, а потом славяне. И если следовать его извращённой логике, по которой имперские претензии надо обосновывать расселением народов многовековой давности, то ещё неясно, кто чьи земли должен „возвращать“.
В Приладожье и вообще в Балтийском регионе обитало множество народов — славянских, балтских, финно-угорских. Сюда приходили скандинавы-варяги и основывали тут свои крепости. И что теперь? Будем вспоминать, где кто жил полторы тысячи лет назад и восстанавливать „старые границы“? Да не было тогда никаких границ. Здесь было много пустых, незаселенных лесных или заболоченных пространств, а среди них — места торговли, где, как и полагается в таких местах, перемешивались разные этносы и разные языки. Жили они мирно — а иногда не очень. Воевали, заключали союзы, потом союзы распадались.
Это очень интересная древняя история, которую изучают учёные разных стран. Из тех этнических групп, которые тут жили, кого-то вообще больше нет: слились с другими или переместились. Постепенно возникли те народы, которые живут в этих местах сегодня. В разных государствах и обстоятельствах. Но одно их сближает — никто не хочет, чтобы Россия „возвращала“ эти земли, „защищала“ живущих здесь людей, „денацифицировала“ или каким-либо ещё образом издевалась.
Кстати, это в голову не приходило Петру I, который не рассматривал эти места как „исконно русские“. Он вообще не мыслил этими категориями. Для него существовало его государство, где живут его подданные. А завоюем эти болота, и здесь тоже утвердится Российское государство. Швеция, естественно, тоже не считала эти места „исконно шведскими“. Здесь шла борьба за захват сфер влияния. Та самая, которую Путин сегодня продолжает. Только такими средствами, которые ужаснули бы даже таких бессердечных правителей как Петр I и Карл XII“.
Прямой эфир на канале „Уроки истории с Тамарой Эйдельман“ в понедельник был посвящён истории балтийских земель, народам, которые там жили, и тому, как Петр „возвращал“ эти места России.