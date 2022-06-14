Историк: даже Петр I не рассматривал Балтийские страны как „исконно русские“

„Итак, Владимир Владимирович опять рассуждает об истории. И снова о Петре I, хотя не так давно он уже продемонстрировал, что не отличает Северную войну от Семилетней. Но теперь речь идёт не столько о самой войне, сколько о её обосновании. Оказывается, Пётр воевал 21 год со Швецией не для того, чтобы отнять у неё прибалтийские земли и получить выход к морю. По версии Путина, Пётр возвращал те территории, где „испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне“.

Исконные, в общем, русские земли — Лифляндию, Эстляндию, Курляндию, Ингерманландию. Охохо… Представляю, с каким интересом слушали это жители Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции… Теперь там, где жили славянские народы, куда хоть раз ступила обутая в лапоть нога славянина, туда придут российские танки и во славу русского мира наведут порядок…

Славяне и финно-угры действительно жили в Приладожье. Между ними действительно были тесные связи. Один тот факт, что древние финно-угорские гидронимы (один из классов топонимов — названия водных объектов) постоянно перемешиваются со славянскими, уже говорит о том, что жизнь здесь была довольно мирной, не было противостояния. Правда, президент России забыл одну „мелочь“: первыми здесь поселились финно-угры, а потом славяне. И если следовать его извращённой логике, по которой имперские претензии надо обосновывать расселением народов многовековой давности, то ещё неясно, кто чьи земли должен „возвращать“.