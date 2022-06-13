Почему в Таллиннском аэропорту очереди по 2 часа? Отвечает аэропорт

В Эстонии наступил сезон отпусков. Этот период совпал с моментом, когда почти все страны отменили коронавирусные ограничения. Люди соскучились по зарубежным путешествиям и оккупировали аэропорты. Из-за этого во многих странах начались проблемы: очереди, отмена рейсов, забастовки пилотов.

„Длинные очереди сейчас как в Таллинне, так и в других аэропортах Европы, - говорит член правления Таллиннского аэропорта Катрин Хагели RusDelfi. - C одной стороны, это связано с недостатком работников. С другой стороны, с более быстрым, чем ожидалось, восстановлением воздушного движения“.

Действительно, во время пандемии коронавируса одними из первых от сокращений пострадали работники туризма и авиации. Сократили пилотов, стюардесс, работников аэропортов. Теперь же их нужно заново нанимать, так как спрос на путешествия вырос намного быстрее, чем планировали. „Люди хотят путешествовать, темпы восстановления превзошли наши прогнозы“, - добавила Хагели.

Сейчас Таллиннский аэропорт активно ищет сотрудников. „Нужно время, чтобы обучить новый персонал, чтобы их можно было допустить к самостоятельной работе, а потому очереди не исчезнут так быстро, как хотелось бы“, - уточнила она.

Важно, чтобы люди прибывали в аэропорт за два часа до вылета. „Как правило, время ожидания проверки безопасности не превышает 30 минут, но в часы пик, если несколько самолетов вылетают одновременно, могут возникать более длинные очереди как при регистрации, так и при проверке. Проверьте ручную кладь, чтобы в ней не было запрещенных жидкостей, также используйте онлайн-регистрацию“, - советует член правления Таллиннского аэропорта.