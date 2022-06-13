ВИДЕО | Канцлер Министерства обороны: Евросоюз проснулся после начала войны в Украине

После Брексита эта идея отошла от политического догматизма. Может быть, нужно больше думать об этом. На самом деле, на протяжении трансатлантических дебатов всегда существовало согласие, что можно сделать все что угодно — развивать оборону, промышленность, инновации и закупки.

Эстония тоже годами придерживается такого мнения, потому что мы видим, что краеугольным камнем безопасности Эстонии и Европы является трансатлантическая безопасность, и все, что касается серьезной военной обороны, должно делаться совместно в НАТО.

Может быть, я сделаю небольшое отступление. Вы сами начали с того, что в отношениях ЕС и НАТО всегда была игра с нулевой суммой. Если увеличиваем обороноспособность ЕС, то средства поступают со счетов НАТО. Номинально это тоже верно, потому что ни у НАТО, ни у ЕС нет ни собственных сил, ни собственного оборонного бюджета, и все это идет изнутри стран.

Как Евросоюз помогает Украине в военном плане? Самая большая военная поддержка — организация с интересным названием „Фонд мира“. Что это такое, откуда он возник за ночь?

Как ЕС вышел из зимней спячки, практически за одну ночь? Это такая же функция политики, ведь каждый житель Европы считал, что нужно помогать Украине сразу и в полном объеме. Евросоюзом руководят политики, также и в Европейской комиссии работают политики. Они спохватились, и как видно очень неповоротливые и крупные организации умеют двигаться очень быстро и решительно.

Никто этого не ожидал. У многих союзников был подобный диагноз, который обозначил министр Кулеба. Здесь важно то, что НАТО не создано для помощи Украине или другим странам. НАТО — это организация коллективной обороны и то, что в рамках коллективной обороны сделано, особенно после встречи в Мадриде, это доказывает, НАТО сфокусировано на этом. НАТО работает над тем, чтобы защищать территории, чтобы трансатлантическая безопасность была обеспечена вчера, сегодня, послезавтра и в будущем.

Только что в Давосе состоялся Всемирный экономический форум, на котором министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба похвалил Европейский Союз за его большие страдания и помощь. Однако подверг критике НАТО. Как так получилось, что за три месяца ЕС стал серьезным военным помощником, ведь раньше на него нельзя было рассчитывать в этих вопросах?

Почему придумали такую схему? Была и критика, что эти деньги не пойдут в Украину и вернутся назад к странам ЕС. В начале была проблема и до сих пор есть проблема, что некоторые не хотят помогать. Я не говорю про Эстонию, я про другие страны. В некоторых странах был внутренний вопрос, кто выкупит отданное оружие назад, откуда вернут деньги? И даже если правительство решило помочь, то решение не было легко реализуемым.

Механизм работает очень просто. Государства оказывают Украине военную помощь в соответствии с тем, что они просят. И затем страны получают за это компенсацию, если они этого хотят.

Я полагаю, что это хорошее совпадение. Поскольку эта схема уже была разработана, а ЕС, в конечном счете, является организацией, в которой государства-члены должны по итогу договориться, и для таких организаций очень важно сохранить документы в воспроизводимой форме, чтобы правила и положения были в силе. Было ясно, что новый механизм помощи для Украины не получится придумать за выходные. Тогда приняли подходящие документы, которые уже были согласованы.

Нужно развивать эти вещи и в Европейском фонде мира. Его первоначальная идея не была в вооружении кого-то. Идея была в том, чтобы принести мир, стабильность и все остальное. В основном в близлежащих странах. Для стран на Юге Европы, конечно, это государства в Африке, для нас Восточные страны. Идея была в том, чтобы там развивать кибербезопасность, медицину и так далее.

Когда в 2017 году Эстония председательствовала в ЕС, договорились о такой организации, как Европейский фонд обороны. Сегодня существует пакет почти в 10 миллиардов евро, в который ЕС вкладывает деньги, чтобы позволить государствам-членам развивать оборонные технологии. Это позволило открыть новые двери - ЕС может заниматься обороной и делать это так, чтобы британцы и американцы не чувствовали, что их обворовывают.

Но помогать нужно было быстро. И Фонд мира сняли с полки, на сегодняшний день он работает очень хорошо. Я думаю, что он принес Украине полмиллиарда евро.

Можете подробнее рассказать, как эти деньги помогли Украине? Вначале были такие изречения, когда начали очень гордо говорить о передаче истребителей, но стало известно, что это немного больная тема, о которой лучше не говорить.

По той же причине об этом особо и не хотят говорить. Это делается из соображений безопасности, чтобы страны не знали, что и по какому пути было передано Украине. Многие страны также не хотят сообщать, что они поставили Украине смертоносное оружие.

Что касается ошибки Боррелла, то ситуация такая же, как вы сказали. Он попытался подытожить в одном предложении, зачем нужен Фонд мира. Он думал, что для обычного европейского телезрителя истребитель лучше всего ассоциируется с боевым оружием, так как он где-то это услышал. Так и произошла эта маленькая ошибка.

Что там уже есть? Все, что нужно Украине. И здесь нет какого-то секрета, что украинцы сначала просили боеприпасы: противотанковые, артиллерийские. Они запросили тяжелое вооружение, бронетехнику, и все это было передано через фонд.

Мы знаем, что если посмотреть на таблицы, в каком размере страны помогли Украине относительно своего бюджета, то Эстония впереди. Эстония еще до начала войны вместе с Балтийскими странами, США, Великобританией и Польшей предоставила Украине вооружение, которое было крайне необходимо сразу, чтобы сдержать удар. Эстония тоже получала компенсации из Фонда мира за помощь, которую мы оказали Украине?

Начну с того, что Эстония выразила желание предоставить оружие уже в декабре. Больше чем за два месяца до начала войны. За месяц, когда США и британцы начали публиковать информацию от разведывательных служб, что война приближается.