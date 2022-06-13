ВИДЕО | Канцлер Министерства обороны: Евросоюз проснулся после начала войны в Украине
В новом эпизоде передачи Delfi „Украина в Европу“ канцлер Министерства обороны Кусти Сальм рассказал, как Евросоюз занял нишу военного союзника, хотя до этого старался обходить тему военной поддержи. Смотрите видео с субтитрами!
Только что в Давосе состоялся Всемирный экономический форум, на котором министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба похвалил Европейский Союз за его большие страдания и помощь. Однако подверг критике НАТО. Как так получилось, что за три месяца ЕС стал серьезным военным помощником, ведь раньше на него нельзя было рассчитывать в этих вопросах?
Никто этого не ожидал. У многих союзников был подобный диагноз, который обозначил министр Кулеба. Здесь важно то, что НАТО не создано для помощи Украине или другим странам. НАТО — это организация коллективной обороны и то, что в рамках коллективной обороны сделано, особенно после встречи в Мадриде, это доказывает, НАТО сфокусировано на этом. НАТО работает над тем, чтобы защищать территории, чтобы трансатлантическая безопасность была обеспечена вчера, сегодня, послезавтра и в будущем.
Как ЕС вышел из зимней спячки, практически за одну ночь? Это такая же функция политики, ведь каждый житель Европы считал, что нужно помогать Украине сразу и в полном объеме. Евросоюзом руководят политики, также и в Европейской комиссии работают политики. Они спохватились, и как видно очень неповоротливые и крупные организации умеют двигаться очень быстро и решительно.
Как Евросоюз помогает Украине в военном плане? Самая большая военная поддержка — организация с интересным названием „Фонд мира“. Что это такое, откуда он возник за ночь?
Может быть, я сделаю небольшое отступление. Вы сами начали с того, что в отношениях ЕС и НАТО всегда была игра с нулевой суммой. Если увеличиваем обороноспособность ЕС, то средства поступают со счетов НАТО. Номинально это тоже верно, потому что ни у НАТО, ни у ЕС нет ни собственных сил, ни собственного оборонного бюджета, и все это идет изнутри стран.
Эстония тоже годами придерживается такого мнения, потому что мы видим, что краеугольным камнем безопасности Эстонии и Европы является трансатлантическая безопасность, и все, что касается серьезной военной обороны, должно делаться совместно в НАТО.
После Брексита эта идея отошла от политического догматизма. Может быть, нужно больше думать об этом. На самом деле, на протяжении трансатлантических дебатов всегда существовало согласие, что можно сделать все что угодно — развивать оборону, промышленность, инновации и закупки.
Когда в 2017 году Эстония председательствовала в ЕС, договорились о такой организации, как Европейский фонд обороны. Сегодня существует пакет почти в 10 миллиардов евро, в который ЕС вкладывает деньги, чтобы позволить государствам-членам развивать оборонные технологии. Это позволило открыть новые двери - ЕС может заниматься обороной и делать это так, чтобы британцы и американцы не чувствовали, что их обворовывают.
Нужно развивать эти вещи и в Европейском фонде мира. Его первоначальная идея не была в вооружении кого-то. Идея была в том, чтобы принести мир, стабильность и все остальное. В основном в близлежащих странах. Для стран на Юге Европы, конечно, это государства в Африке, для нас Восточные страны. Идея была в том, чтобы там развивать кибербезопасность, медицину и так далее.
Давайте поговорим про боеприпасы, тяжелое вооружение. Как это попало под деятельность фонда?
Я полагаю, что это хорошее совпадение. Поскольку эта схема уже была разработана, а ЕС, в конечном счете, является организацией, в которой государства-члены должны по итогу договориться, и для таких организаций очень важно сохранить документы в воспроизводимой форме, чтобы правила и положения были в силе. Было ясно, что новый механизм помощи для Украины не получится придумать за выходные. Тогда приняли подходящие документы, которые уже были согласованы.
И поэтому на сегодняшний день Евросоюз решил помочь Украине двумя миллиардами евро.
Механизм работает очень просто. Государства оказывают Украине военную помощь в соответствии с тем, что они просят. И затем страны получают за это компенсацию, если они этого хотят.
Почему придумали такую схему? Была и критика, что эти деньги не пойдут в Украину и вернутся назад к странам ЕС. В начале была проблема и до сих пор есть проблема, что некоторые не хотят помогать. Я не говорю про Эстонию, я про другие страны. В некоторых странах был внутренний вопрос, кто выкупит отданное оружие назад, откуда вернут деньги? И даже если правительство решило помочь, то решение не было легко реализуемым.
Но помогать нужно было быстро. И Фонд мира сняли с полки, на сегодняшний день он работает очень хорошо. Я думаю, что он принес Украине полмиллиарда евро.
Можете подробнее рассказать, как эти деньги помогли Украине? Вначале были такие изречения, когда начали очень гордо говорить о передаче истребителей, но стало известно, что это немного больная тема, о которой лучше не говорить.
По той же причине об этом особо и не хотят говорить. Это делается из соображений безопасности, чтобы страны не знали, что и по какому пути было передано Украине. Многие страны также не хотят сообщать, что они поставили Украине смертоносное оружие.
Что касается ошибки Боррелла, то ситуация такая же, как вы сказали. Он попытался подытожить в одном предложении, зачем нужен Фонд мира. Он думал, что для обычного европейского телезрителя истребитель лучше всего ассоциируется с боевым оружием, так как он где-то это услышал. Так и произошла эта маленькая ошибка.
Что там уже есть? Все, что нужно Украине. И здесь нет какого-то секрета, что украинцы сначала просили боеприпасы: противотанковые, артиллерийские. Они запросили тяжелое вооружение, бронетехнику, и все это было передано через фонд.
Мы знаем, что если посмотреть на таблицы, в каком размере страны помогли Украине относительно своего бюджета, то Эстония впереди. Эстония еще до начала войны вместе с Балтийскими странами, США, Великобританией и Польшей предоставила Украине вооружение, которое было крайне необходимо сразу, чтобы сдержать удар. Эстония тоже получала компенсации из Фонда мира за помощь, которую мы оказали Украине?
Начну с того, что Эстония выразила желание предоставить оружие уже в декабре. Больше чем за два месяца до начала войны. За месяц, когда США и британцы начали публиковать информацию от разведывательных служб, что война приближается.
Эта дискуссия, которая у нас была в правительственном руководстве Министерства обороны была именно такой, что сейчас именно тот момент, когда нужно, во-первых, поддержать Украину оружием, во-вторых, что важнее, мы должны направить партнерам из НАТО и ЕС сигнал, что необходимая поддержка, когда из одного рупора звучит - будет война, больше не в том, что мы обеспокоены или призываем договориться, а в том, что мы отправляем реальное оружие. Именно поэтому мы делали это быстро, за что получили много критики, даже внутри страны. Сегодня мы можем сказать, что это было умное и правильное решение, которое вдохновило и многие другие страны двигаться.
Это сообщение достигло адресата. Особенно хорошо это услышали, когда руководство США созвало встречу Рамштайн, куда пригласили всех министров обороны. Там ситуация развивалась так: министр обороны США Аустин спросил каждого министра, что вы делаете? И круглый стол был организован основательно и талантливо, было слышно, что есть маленькие страны, оказавшие большую помощь, а есть большие — давшие меньше. Возникла коллективная ответственность.
Теперь, отвечая на вопрос, да, естественно, мы используем эту возможность, чтобы пополнить запасы. Но я отмечу, что мы никогда не вели себя как ковбои и не отдавали вооружение, которое напрямую повлияло бы на нашу оборонную способность. Мы отдали оружие со складов, оно не связано напрямую с частями, оно представляет собой так называемый D-эшелон, или запасы военного времени, не закрепленные за частями. Мы можем себе это позволить. Мы взяли их из системы вооружения, которая не входит в основной запас, за исключением ракетного комплекса Javelin. Эстонские Силы обороны из-за этого серьезно не пострадали.
Если немного обобщить. Одно — это помощь Украине. Другое, как мы видим, это четкое направление в ЕС — что Евросоюз может сделать, какая его роль, ведь члены союза — из которых многие состоят в НАТО и скоро их станет еще больше, если Финляндия и Швеция присоединятся — нужно больше делать и прилагать усилий, чтобы обороноспособность увеличилась. Было несколько встреч на высшем уровне после начала войны, где затрагивались эти темы. Что будет дальше? Пришло ли какое-то понимание, что у ЕС есть возможность что-либо делать?
Уточню еще одну вещь, откуда в ЕС появилась такая мобилизующая сила. Если вспомнить, то в декабре, когда Российская Федерация отправила США и НАТО знаменитые письма с требованиями, чего они хотят, чтобы сделали другие, как надо немедленно распустить НАТО и так далее.
Взгляд на эту ситуацию был такой, что никто не хочет разговаривать с Евросоюзом. Если мы посмотрим сейчас на людей, руководящих союзом, то их понимание такое, что ЕС, это абсолютный тяжеловес в экономических вопросах, в экологии, в правах человека и других глобальных темах. А что касается безопасности, то их даже не приглашают за стол переговоров. Это мобилизовало многих из-за чувства обделенности, что привело к четкому решению — нужно с этим что-то делать. Мы должны сделать что-то такое, чтобы стало понятно — Европейский союз нужно приглашать за стол переговоров на тему безопасности.
Вокруг этого возник консенсус, когда все поняли, что нужно оставить десятилетние старые догматические споры и найти те места, где можно действовать.
Теперь, чем занималась Комиссия. Они вышли с заявлением и за недели, месяцы пришли к кристальному пониманию, что Евросоюз должен обратить больше внимания на финансирование обороноспособности. Если мы говорим о финансировании, то это, конечно, должны делать сами страны. Однако вопрос для ЕС в том, как они смогут мотивировать на это страны.
В других сферах, как автопромышленность, энергетика они придумали различные мотивационные программы. Там достаточно опыта в этих вопросах. Как мотивировать государство платить больше, участвовать в совместных программах и тендерах. В конечно итоге, можно сказать, ЕС кладет деньги на стол, говорит — видите, это возможность, которую вы можете использовать, для получения денег вы должны сделать это, это и это.
Эстония активно принимала участие в этом вопросе, особенно по теме боеприпасов. Того, что уже дали Украине, должны дать больше. Однако здесь возникает проблема — у других стран этого нет. Это большая проблема. Другое — производство не успевает создавать новые боеприпасы с необходимой скоростью.
Смысл в том, что ЕС внушает уверенность, подталкивает страны, чтобы они пополняли запасы для передачи Украине. С другой стороны, если страны дадут сигнал предпринимателям, то эти предприятия придумают, как производить быстрее и больше.
Однако понятно, что в Европе у всех разные возможности. Мы в Эстонии говорили о противовоздушной и противоракетной обороне, всех видах разведки и широких возможностях коммуникации. Французам нравится говорить о различных космических системах. Это иллюстрирует и способность действовать в одиночку, суверенитет европейских стран. Делается попытка выяснить, что, возможно, можно создать какие-то крупные совместные программы, мотивированные единым европейским фондом.
Конечно, есть классические европейские идеи, которые, как мне кажется, несколько далеки от реальности, согласно которым мир рассматривается как солнечная система с Европейской комиссией в центре и солнцем, вращающимся вокруг нее. Есть также какие-то мысли о том, как страны должны передать свою оборону Евросоюзу, что нереалистично. Национальная безопасность для каждой страны по-прежнему важна.