Экономика
20.06.2022, 07:02

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Можно ли рассчитывать на компенсацию при легком несчастном случае на производстве?

 
Несчастный случай на производстве может случиться в любое время.
Несчастный случай на производстве может случиться в любое время.
ФОТО: Gino Santa Maria | Shutterstock

Если вы на работе упали с лестницы, доставая с высокой полки папку с документами, это рассматривается как несчастный случай на производстве. Но для того чтобы получить возмещение, уведомить о несчастье следует в предусмотренный законом срок.

При оформлении больничного листа, если человек заболел, действует следующий порядок: первый день заболевания — ответственность работника, работодатель платит компенсацию со второго по пятый день, Больничная касса платит компенсацию, начиная с шестого дня. Размер компенсации составляет 70% заработной платы. Порядок действует и в 2022 году до 31 декабря.

В случае заболевания или повреждения, возникшего в результате несчастного случая на производстве, работодатель компенсацию не выплачивает, возмещение по болезни выплачивает Больничная касса, начиная со второго дня освобождения от работы, и в размере 100% заработной платы.

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