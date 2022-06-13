13.06.2022, 09:06
Эстония отправит Украине более 30 автобусов(13)
ФОТО: | Õhtuleht
Министерство иностранных дел Эстонии совместно с Департаментом транспорта и Министерством экономики и коммуникаций подарят Украине автобусы Iveco Irisbus Crossway, пишет rus.err.ee.
„Сначала отправим в район Бучи пять автобусов, а всего намерены отправить более 30“, – сообщил гендиректор Департамента транспорта Кайдо Падар, пояснив, что автобусы будут отправлены в ответ на просьбу украинских властей.
Речь идет о выпущенных десять лет назад автобусах, которые при участии частного сектора были отремонтированы и теперь готовы обслуживать жителей Украины.