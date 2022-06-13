Новости Эстонии
13.06.2022, 09:06

Эстония отправит Украине более 30 автобусов

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Tasuta bussid.
Tasuta bussid.
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Министерство иностранных дел Эстонии совместно с Департаментом транспорта и Министерством экономики и коммуникаций подарят Украине автобусы Iveco Irisbus Crossway, пишет rus.err.ee.

„Сначала отправим в район Бучи пять автобусов, а всего намерены отправить более 30“, – сообщил гендиректор Департамента транспорта Кайдо Падар, пояснив, что автобусы будут отправлены в ответ на просьбу украинских властей.

Речь идет о выпущенных десять лет назад автобусах, которые при участии частного сектора были отремонтированы и теперь готовы обслуживать жителей Украины.

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