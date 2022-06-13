Вспомогательные средства для людей с особыми потребностями становятся дороже

„Растут цены как при покупке, так и прокате вспомогательных средств, потому что их производство, транспортировка и техническое обслуживание стали более затратными“, — сказал руководитель по развитию центра вспомогательных средств Invaru Лаури Лейнусте.

Лейнусте признает, что цены на вспомогательные средства постепенно росли из года в год. „Более быстрые изменения начались весной прошлого года, когда транспортные расходы во всем мире начали расти быстрее“, — сказал Лейнусте. „Это коснулось и нас, потому что компоненты реализуемых Invaru товаров поступают из разных уголков мира, хотя собираются они в основном в Европе. Когда цены на транспорт начали расти, производители тоже подняли стоимость, и, конечно, все это сказывается на конечной цене готовой продукции“.



Во-вторых, в прошлом году подорожало сырье. „К концу года в Европе возник дефицит металла, подорожало железо. Сейчас подорожал и пластик. Ведь все вспомогательные средства собраны из металлических и пластиковых деталей“, — объясняет причины подорожания основных товаров центра вспомогательных средств Лейнусте. „Это также причина, по которой растут цены на весь ассортимент продукции. Большинство сдаваемых в прокат средств - таких как инвалидные кресла, кровати по уходу за больными и другие крупные вспомогательные средства - состоят из металла и пластика, и поэтому стали более дорогими. В то же время сырье, необходимое для изготовления подгузников, также подорожало примерно на 25%, поэтому подгузники тоже теперь стоят дороже“.



По его словам, поставщики уже не фиксируют цену на долгий период – например, на год, как было раньше. „Сейчас ситуация такая, что цена держится до следующего сообщения поставщиков. И такие сообщения приходят по сути раз в квартал“, — подтверждает Лейнусте.



Насколько это затронет потребителя?