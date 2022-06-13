Секретный отчет Luminor: клиенты переводят миллиарды подозрительных денег, два сотрудника подозреваются в сговоре

Профессиональные отмывальщики денег, подсанкционные российские олигархи, высокопоставленный офицер, оставшийся в Эстонии после развала СССР, чьи миллиардные средства крутились без уплаты налогов и даже без наличия фирмы, и предприниматель, подкупивший известного оппозиционного политика деньгами российских спецслужб. Это лишь некоторые обнаруженные среди клиентов Luminor - третьего по величине банка в странах Балтии - люди, проводившие здесь свои финансовые операции, несмотря на то, что в их отношении было немало тревожных звоночков.