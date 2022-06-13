Новости Эстонии
13.06.2022, 18:31

Секретный отчет Luminor: клиенты переводят миллиарды подозрительных денег, два сотрудника подозреваются в сговоре

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Еще два банка Северных стран долгое время держали у себя в клиентах людей, которых не должны были, следует из документов, ставших сегодня достоянием общественности благодаря газете Eesti Päevaleht.

Профессиональные отмывальщики денег, подсанкционные российские олигархи, высокопоставленный офицер, оставшийся в Эстонии после развала СССР, чьи миллиардные средства крутились без уплаты налогов и даже без наличия фирмы, и предприниматель, подкупивший известного оппозиционного политика деньгами российских спецслужб. Это лишь некоторые обнаруженные среди клиентов Luminor - третьего по величине банка в странах Балтии - люди, проводившие здесь свои финансовые операции, несмотря на то, что в их отношении было немало тревожных звоночков.

Luminor, головной офис которого находится в Таллинне, не сам регистрировал этих клиентов, они стали так называемым приданым, когда осенью 2017 года финский Nordea и норвежский DNB Bank объединили свои балтийские предприятия под именем Luminor.

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