13.06.2022, 08:20
Число смертей от употребления алкоголя в Эстонии достигло максимума за последние 13 лет(3)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В 2021 году жители Эстонии употребили в среднем 11 литров абсолютного алкоголя в пересчете на одного взрослого человека, пишет rus.err.ee.
Это на 2,3% больше, чем годом ранее. На фоне общего роста заработной платы алкоголь становится все более доступным, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу Института конъюнктуры.
В 2021 году доходы населения выросли в среднем на 6,9%, а цены на алкоголь увеличились в среднем всего на полпроцента.
От заболеваний, вызванных непосредственно алкоголем, умерли 695 человек или на 76 человек больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель за последние 13 лет.