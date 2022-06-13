Число смертей от употребления алкоголя в Эстонии достигло максимума за последние 13 лет

Это на 2,3% больше, чем годом ранее. На фоне общего роста заработной платы алкоголь становится все более доступным, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу Института конъюнктуры.

В 2021 году доходы населения выросли в среднем на 6,9%, а цены на алкоголь увеличились в среднем всего на полпроцента.

От заболеваний, вызванных непосредственно алкоголем, умерли 695 человек или на 76 человек больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель за последние 13 лет.