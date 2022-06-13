Сегодня э-резидент попытается побить мировой рекорд

Новый рекорд попытается установить э-резидент Эстонии Доминик Панош из Австрии, попытка состоится в 11:30 по эстонскому времени. Ее цель — зарегистрировать свою компанию за 15 минут. Текущий рекорд — 18 минут был установлен в 2009 году также с использованием эстонских государственных э-услуг.

Эстония по-прежнему остается уникальной страной в мире, где учреждение компании занимает всего несколько минут. Если в Канаде также можно учредить компанию, например, за несколько часов, но в других странах мира для этого потребуется как минимум пара дней, а в некоторых случаях — несколько месяцев.

Министр предпринимательства Андрес Сутть подчеркнул, что эстонское э-резидентство — это возможность для предпринимателей всего мира, ищущих стабильный и безопасный доступ к цифровым технологиям Европейского союза. „Несмотря на то что сейчас в Европе чрезвычайно сложные времена, мы по-прежнему открыты для активных и предприимчивых людей и приглашаем их присоединиться к нашему сообществу э-резидентов“, — сказал Сутть.

По словам исполнительного директора программы э-резидентства Лаури Хаава, э-резидентство — это история успеха Эстонии и пример для подражания во всем мире. „На London Tech Week мы намерены продемонстрировать всем, как быстро, удобно и безопасно эстонские э-резиденты могут учредить компанию Европейского союза и вести свой бизнес в интернете, независимо от местонахождения. Мы поставили перед собой цель сделать Эстонию порталом цифрового бизнеса для предпринимателей всего мира и основной платформой роста для единорогов в Европе“, — сказал Хаав.

Э-резидент Эстонии Доминик Панош, пытающийся установить рекорд, добавил, что эстонское э-резидентство — лучший выбор для тех, кто хочет быстро начать или расширить свой бизнес. „Через интернет это можно сделать быстрее, удобнее и безопаснее, чем когда-либо прежде“, — сказал Панош.