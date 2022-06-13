Сегодня э-резидент попытается побить мировой рекорд
На открывающемся сегодня в Лондоне крупнейшем в мире мероприятии в области информационных технологий London Tech Week будет сразу после церемонии открытия сделана попытка побить мировой рекорд по скорости создания компании. Компания будет создана в Эстонии, конечно же, с помощью наших э-услуг.
Новый рекорд попытается установить э-резидент Эстонии Доминик Панош из Австрии, попытка состоится в 11:30 по эстонскому времени. Ее цель — зарегистрировать свою компанию за 15 минут. Текущий рекорд — 18 минут был установлен в 2009 году также с использованием эстонских государственных э-услуг.
Эстония по-прежнему остается уникальной страной в мире, где учреждение компании занимает всего несколько минут. Если в Канаде также можно учредить компанию, например, за несколько часов, но в других странах мира для этого потребуется как минимум пара дней, а в некоторых случаях — несколько месяцев.
Министр предпринимательства Андрес Сутть подчеркнул, что эстонское э-резидентство — это возможность для предпринимателей всего мира, ищущих стабильный и безопасный доступ к цифровым технологиям Европейского союза. „Несмотря на то что сейчас в Европе чрезвычайно сложные времена, мы по-прежнему открыты для активных и предприимчивых людей и приглашаем их присоединиться к нашему сообществу э-резидентов“, — сказал Сутть.
По словам исполнительного директора программы э-резидентства Лаури Хаава, э-резидентство — это история успеха Эстонии и пример для подражания во всем мире. „На London Tech Week мы намерены продемонстрировать всем, как быстро, удобно и безопасно эстонские э-резиденты могут учредить компанию Европейского союза и вести свой бизнес в интернете, независимо от местонахождения. Мы поставили перед собой цель сделать Эстонию порталом цифрового бизнеса для предпринимателей всего мира и основной платформой роста для единорогов в Европе“, — сказал Хаав.
Э-резидент Эстонии Доминик Панош, пытающийся установить рекорд, добавил, что эстонское э-резидентство — лучший выбор для тех, кто хочет быстро начать или расширить свой бизнес. „Через интернет это можно сделать быстрее, удобнее и безопаснее, чем когда-либо прежде“, — сказал Панош.
С 2014 года к программе э-резидентства Эстонии присоединились более 92 000 э-резидентов из 179 стран. В результате этого сегодня в Эстонии учреждено более 21 000 новых компаний, валовый оборот которых составляет более 10 миллиардов евро. Рекорд скорости, поставленный в качестве цели на London Tech Week, поможет еще больше укрепить репутацию Эстонии как портала цифрового бизнеса, предлагающего возможности как для опытных предпринимателей, так и для стартапов.
London Tech Week, который пройдет с 13 по 17 июня, соберет более 20 000 предпринимателей, экспертов и творцов технологического сектора со всего мира. Попытку побить мировой рекорд по скорости основания компании, которая состоится сразу после церемонии открытия, организуют Eesti e-residentsus, Invest Estonia, Startup Estonia, Work in Estonia и Центр регистров и информационных систем (RIK). На мероприятии также выступят соучредитель Bolt Мартин Виллиг, соучредитель Wise Таавет Хинрикус и посол Эстонии в Великобритании Вильяр Луби.