Проблемы украинских беженцев: „жизнь на вокзале“, трудности адаптации и ощущение ненужности

— Вынужденная миграция всегда считалась одной из наиболее кризисных и анормальных жизненных ситуаций. Поэтому для миллионов украинцев она стала специфическим опытом, который выходит за рамки обычного и повседневного, и во многих случаях этот опыт связан с серьезной травматизацией психики. Надо признать, что кроме ее темпа и масштабности, украинская вынужденная миграция имеет и другую специфику. Начало войны 24 февраля было неожиданным для большинства украинцев. Отъезду за границу предшествовали травматические и стрессовые события, а это бомбардировки, сирены, жертвы мирного населения, которые спровоцировали внезапный и скорый отъезд женщин с детьми часто даже без необходимых вещей. Многие украинцы переживали острый конфликт между отсутствием сформированной мотивации к выезду из страны и невозможностью дальнейшего пребывания в своем регионе. Соответственно, сама ситуация переселения имела непрогнозируемый и спонтанный характер, который уже сама по себе вызывал состояние дезадаптации. Поиск транспорта, горючего, переполненные автобусы и поезда, пробки на дорогах и на границе, большое количество детей всех возрастов, неопределенность, отсутствие четкого плана и пункта назначения… Психологические ресурсы украинцев на момент приезда в страну пребывания часто уже были исчерпаны. У них не была прописана предварительная программа миграции, не были зафиксированы ее цели и задачи, отсутствовал период выбора в пользу переезда в ту или иную страну, который обычно является ключевым для реализации последующего проекта миграции. Другими словами, отношение украинцев к новому жизненному контексту и к самому себе в пределах этого контекста само по себе было внезапным, неопределенным и травматичным.