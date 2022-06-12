Премьер-министр Кая Каллас: я готова уйти в отставку, если это будет нужно Isamaa(2)
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила, что готова уйти в отставку, если будет достигнуто коалиционное соглашение.
Каллас сказала Delfi, что Партия реформ хочет продвигать переговоры быстрыми темпами. „При учете, что речь идет о девяти месяцах, два из которых летние, один - рождественский и один - предвыборный“, - напомнила Каллас, добавив, что проблемы известны, но теперь необходимо согласовать решения.
Партия Isamaa заявила, что хочет продвигать законопроект о семейных пособиях. Готова ли Партия реформ сделать то же самое, если такое требование будет выдвинуто?
По словам Каллас, в коалиционных переговорах будут участвовать три партии, и, чтобы достичь компромисса, в конечном итоге каждой придется пойти на уступки.
А как же обструкция? „Если этот проект будет отозван, потому что мы будем искать общее решение, то в этом тоже не будет необходимости“, - сказала Каллас.
Isamaa вчера объявила, что на пути в правительство у партии есть положения, которые она точно не пропустит. Например, законопроекты о разжигании ненависти. Каллас отметила, что эти вопросы партии будут обсуждать в первую очередь между собой, а не посредством прессы.
Хелир-Валдор Сеэдер и Прийт Сибуль вчера заявили, что они по-прежнему ожидают отставки Каллас. Планирует ли она это сделать?
„Если мы создадим коалицию и будет подписано коалиционное соглашение, я готова уйти в отставку и получить новый мандат от Рийгикогу, если это будет необходимо для продолжения сотрудничества“, - ответила Каллас.
Не боится ли Каллас, что Isamaa может передумать и пойти в коалицию с центристами и EKRE?
„Я верю, что все стороны будут соблюдать свои договоренности, и если мы достигнем соглашения, и они сочтут необходимым попросить этот новый мандат, было бы очень странно не соблюдать договоренности“, - сказала Каллас.
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